桃園教職員今專案施打第三劑 鄭文燦：覆蓋率將達95％

桃園市幼兒園、補習班、課照中心、社區大學及樂齡中心教職人員，已有64.57%施打第三劑新冠疫苗。市長鄭文燦上午受訪表示，目前仍有1萬6499位教職員工尚未施打第三劑，市府今天安排第三劑疫苗接種專案，施打完畢後，全市教職員疫苗覆蓋率將可達95％。

市府今天在大有國中、壽山高中、龍安國小、觀音高中、新勢國小、新明國小、平鎮高中及大溪國中，為高中職以下教職員工和補習班、課照中心、社大及樂齡中心教職造冊施打第三劑疫苗。鄭文燦表示，各校11日開學前，都會做好清消等防疫工作，公私立幼兒園開學時間則延到14日，如果各校未來發生確診事件，也會採取一人確診全校停課14天的方案。

鄭文燦表示，桃園在這段時間雖然有部分疫情，但疫情正在收斂，市府用最快速度築起防火牆、擴大採檢，確保桃園社區安全，也請學校教職員工接種第三劑疫苗後，仍要持續做好個人防護措施，落實配戴口罩、勤洗手，降低傳播風險。