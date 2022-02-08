聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園教職員今專案施打第三劑 鄭文燦：覆蓋率將達95％
桃園市幼兒園、補習班、課照中心、社區大學及樂齡中心教職人員，已有64.57%施打第三劑新冠疫苗。市長鄭文燦上午受訪表示，目前仍有1萬6499位教職員工尚未施打第三劑，市府今天安排第三劑疫苗接種專案，施打完畢後，全市教職員疫苗覆蓋率將可達95％。
市府今天在大有國中、壽山高中、龍安國小、觀音高中、新勢國小、新明國小、平鎮高中及大溪國中，為高中職以下教職員工和補習班、課照中心、社大及樂齡中心教職造冊施打第三劑疫苗。鄭文燦表示，各校11日開學前，都會做好清消等防疫工作，公私立幼兒園開學時間則延到14日，如果各校未來發生確診事件，也會採取一人確診全校停課14天的方案。
鄭文燦表示，桃園在這段時間雖然有部分疫情，但疫情正在收斂，市府用最快速度築起防火牆、擴大採檢，確保桃園社區安全，也請學校教職員工接種第三劑疫苗後，仍要持續做好個人防護措施，落實配戴口罩、勤洗手，降低傳播風險。
大有國中校長林挺世表示，學校與台北榮民醫院桃園分院合作，採分站式接種法，教職員工接種疫苗後除保障自己和學生的健康，也可降低校園發生群聚感染的風險。
【推薦閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言