提升學子科技競爭力！新北攜手亞東科大培育種子教師

為推動科技教育種子教師培訓，新北教育局與亞東科技大學合作，透過營隊將科技教育的種子紮根至國中學生。教育局張明文局長表示，盼透過各學術單位及民間單位合作，提升新北學子程式設計軟實力與競爭力。此外，教育局也於三芝及金山地區設立數位機會中心，增進民眾數位行銷能力。

教育局表示，2018年起與亞東科技大學透過「USR大學社會責任計畫」，合作推動國小科技教育，2020年再度簽署為期3年之合作備忘錄，由國小向上延伸至國中，計畫結合大學、教育局、國中資訊教育輔導團等資源，辦理師資培訓、共學營，並提供師資、設備等資源共享。

教育局指出，亞東科技大學培訓新北重慶國中、積穗國中、中正國中及育林國中等4校種子師資，再由種子教師回校教授科技課程，同時結合資訊管理系、通訊工程系及材料與纖維系3系社群老師，開設遊戲設計、機器人設計、物聯網設計及視覺藝術設計等4大主題培訓，以協助新課綱第一線資訊師資需求，兩年來已辦12場訓練，培育57位種子教師；去年因應疫情，亞東科技大學USR計畫團隊舉辦的大小攜手共學營，採取線上教學，將課程材料寄至每位報名學員的家中，並以線上QA會議解決學員問題。