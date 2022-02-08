「布可小星球」啟動！台南首創唯一幼兒園專屬閱讀平台

台南市教育局為扎根幼兒閱讀素養，培養幼兒閱讀興趣及理解力，市長黃偉哲今天啟動全國唯一專屬幼兒園「布可小星球」閱讀平台。市長黃偉哲表示，平台上有205本專家推薦的好書，讓師生、親子進行跨校、跨班閱讀交流，此平台未來擴及到準公共化及其他幼兒園。

台南市教育局在2020年8月推出K-12布可星球閱讀平台，至目前已有963萬瀏覽人次，接著再針對幼兒園完成專屬幼兒園使用的「布可小星球」閱讀平台，幼兒每天可在師長帶領下，共讀繪本好書並記錄學習歷程，透過遊覽世界、破解藏寶圖文字密碼，到世界各地探險，環遊世界一周，讓幼兒閱讀有趣又好玩。

黃偉哲表示，「布可小星球」提供適齡與適性的200多本好書，讓師生、親子透過共讀平台資源進行跨校、跨班閱讀交流與分享，期待親師生一起當閱讀推手，陪伴幼兒閱讀各種繪本，認識不同文字並增長各類知識，讓閱讀成為像呼吸一樣自然，卻是幼兒語言與智慧發展不可或缺的學習資源。他說，此閱讀平台目前僅供公幼使用，下一階段擴及到準公共化幼兒園，最後讓一般私幼也可享用。

教育局長鄭新輝表示，語言是思考的工具，扎根幼兒語言發展可強化幼兒的學習能力，布可小星球的閱讀平台經過1年的準備而啟動，平台上有205本專家推薦的好書，皆附有提問單及評量單，可提供教師課程規畫及作為班級閱讀的資源。

這些精選的資源由台南大學退休教授李連珠帶領本市幼兒園閱讀素養團隊，歷經多次修正後產出的心血結晶。不只幼兒園教師可以使用，家長也可下載參考，透過繪本共讀後與幼兒探討由淺至深的問題，提升幼兒詞彙量及語文表達能力。

教育局表示，老師可從此平台的「閱讀歷程」介面中，記錄與幼兒共讀的點滴，而隨著班級繪本閱讀數量增加，「布可兄妹」會陪伴幼兒到世界各地尋寶，從台灣出發，經過日本、中國、俄羅斯等，總共遊歷11個國家，過程中能夠欣賞到各國傳統服飾與吸收相關文化知識，具有趣味性與故事性。