雲林將如期開學 教職員第2劑疫苗覆蓋率達97%
雲林縣疫情穩定，雲縣府教育處今天表示，國中小如期11日開學，各校近日展開校園清消、盤點防疫物資，另全縣教職員第2劑疫苗涵蓋率已達97%，籲全員盡快完成接種。
雲林縣府教育處長邱孝文今天接受媒體聯訪指出，雲林縣國中小防疫政策遵照中央指示辦理，雲林縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，將於11日如期開學。
根據雲林縣府教育處統計，全縣現在國中生有3萬3115人、教職員9868人，教職員完成2劑疫苗約97%，還有249人未完整接種，依規定這249人需每週一次快篩才能進入校園。
教育處呼籲全縣教職人員完成2劑疫苗接種，並盡快施打第3劑；另國中生第2劑接種率78.7%，開學後會繼續鼓勵學生接種疫苗。
為迎接開學日，縣內學校近日盤點酒精、額溫槍等防疫物資，同時落實校園清潔和消毒。
麥寮國小校長顏木星告訴中央社記者，如果學生進入校園出現發燒情況，先將學生安排至獨立的教室稍作休息，並通知家長帶回。學校也會要求學生上課時口罩不離口、用餐時使用隔板，注意個人健康管理。
石榴國小校長蔡正龍表示，疫情爆發後已歷經多次開學，教職員與學生對於校園防疫措施都已熟稔，近日已請安心即時上工人員與教職員針對教室桌椅等重點區域用漂白水等擦拭消毒，同時溜滑梯等公共空間也會完成消毒。
蔡正龍說，學校包括口罩、體溫計、隔板、酒精等防疫物資都相當充足，開學會依相關防疫準則，讓學生安心上課。
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