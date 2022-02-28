邁向百年 蛻變展翅 圖／宜蘭大學提供

國立宜蘭大學自1926年以農立校，即將迎接創校百年重要的里程碑；一路走來歷經農校改制專科、技術學院，2003年改制為國立宜蘭大學，成為國內高等教育不可或缺的重要校院。國立宜蘭大學多年來秉持「篤行力學 敬業樂群」的校訓精神，奠定了本校貼近產業、注重技術的堅強實務基礎；從早期培養出許多國內優秀農業人才，囊括目前農政單位的資深菁英，長期耕耘農業領域，到近年來結合科技，發展智慧農業領域，讓宜蘭大學在農業領域位居我國領先地位。

近年來更由於休閒產業、生技產業、綠能科技及智慧農業的蓬勃發展，宜蘭大學掌握東台灣的產業脈動，將實驗室等實習場域延伸至科學園區及蘭陽平原，導入產業第一線最需要的先端技術，並提升教學與研究場域量能，以「卓越教學、務實研究」為定位，讓學生一畢業就具備關鍵能力及技術，能夠立刻接軌產業需求。

跨域學習 整合創新 圖／宜蘭大學提供

宜蘭大學雖以農立校，但現在已成為擁有四大學院的綜合型大學，包括人文及管理學院、工學院、生物資源學院、電機資訊學院等四大領域。本校尤為強調跨域學習，讓學生可以結合各個學院專長多元的發展。以設置休閒農場為例，學生除需具備農業專業，更需兼備經營及管理的長才，並以資訊科技做為工具，以智慧推展專業。

本校著重跨域學習，活化應用各系所專長，順應世界潮流與產業發展，並強化系所(學程)與產業之連結。近年來已成立「智慧休閒農業進修學士學位學程」、「外國語文學系國際商務溝通碩士班」、「休閒產業與健康促進學系運動與健康管理碩士班」、「無人機應用暨智慧農業碩士學位學程」等，111學年度更新設電機資訊學院「人工智慧碩士學程」、人文及管理學院「大數據管理與應用學士學位學程」新興領域學程，展現宜蘭大學整合「跨域學習」且重視「學以致用」的辦學理念。

智慧宜大 再次偉大

過去宜大的發展受限於神農校總區，2019年啟用「五結校區」，並於2017年順利取得「城南校區」校地，規劃建設「創新育成學院」，其中包括青農創新育成基地、食品創客中心(農產加值打樣中心)、創新育成中心。

國立宜蘭大學是一所穩健且快速成長進步的大學，教學研究及學生表現均有目共睹，不僅與在地情感連結非常深厚，更爭取與全國各方產業連結。本校的願景是卓越宜大，深耕在地，讓世界看見宜大，期能成為東台灣地區最重要的大學，宜大也絕對不會在產業發展中缺席，我們將與產業及時代一起邁步前進。