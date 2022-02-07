嘉市高中以下維持11日開學 特教生專屬百寶盒應變停課

疫情擴散，嘉義市近期暫無確診個案，依循中央規定高中以下維持11日開學，市府指出，國中小的教師、學生都已打完兩劑，且農曆年前造冊讓學校、補習班教職員打第3劑，另，嘉市特教輔導團設計「百寶盒」給國中小的特教生，手作釣魚、透過剪黏認識雞肉飯等主題，因應疫情又改遠距上課，改發給115名特教生。

市府教育處表示，國中、小及以下的師生，都已接種兩劑，1月中旬又造冊，安排學校、幼兒園、補習班的教師接種追加劑，會統計施打人數，研議是否開學前再衝高打3劑比率。

教育處指出，疫情還未趨緩，面對仍可能突如其來的停課，針對國中及國小的集中式特教班，設計居家學習百寶盒，每盒材料成本數百元，皆考量特教生需求，跨領域且主題式設計，包含使用手冊、學習單及教具，讓家長與孩子共學；其中察覺有些孩子喜歡計步器，特別附在國中寶盒內，邊玩邊增進健康。

教育處介紹，國小的學習百寶盒內的，有「歡喜過新年春聯製作」分基礎版與進階版，親子一起操作剪春花、寫春聯等，完成後可布置家裡；「釣魚趣」，按照圖形剪出魚形、黏上釣竿，模擬釣魚，藉此練手部肌肉；「軟球動動樂」結合健康與體育、數學與語文活動；「大『嘉』一起疊杯『趣』」也提供16種學習活動。

國中學習百寶盒內，材料包括4種主題，「嘉義火車站」帶領學生了解火車票面資訊；「嘉義雞肉飯」透過剪、摺、黏、畫等手眼操作，認識在地美食及文化；「我會寄送明信片」藉明信片的書寫，還可實際寄出。

學習百寶盒準備給國小特教班70名學生、國中45人，教育處寒假時已發給學校，一旦中央宣布延期開學，就會轉交各學生。