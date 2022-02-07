聽新聞
test
0:00 / 0:00

開學前教師注射第三劑疫苗 彰化再用這招提高效率

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府朝向學校造冊作為教師注射Covid-19第三劑的依據。圖／記者簡慧珍資料照片
彰化縣政府朝向學校造冊作為教師注射Covid-19第三劑的依據。圖／記者簡慧珍資料照片

110學年下學期開學在即，彰化縣立學校教師很可能趕不上注射第三劑Covid-19疫苗，教師團體認為絕大多數教師已完成注射兩劑，第三劑屬於輔助性質，已轉知各校教師利用各種管道注射。

彰化縣教師工會今天表示，春節前教師團體尾牙，縣長王惠美說縣立學校教師注射疫苗比照去年第一次，由學校造冊提交教育處和衛生局，安排時間在特定地點注射，如果教師上網預約成功，比造冊安排時間還早注射，就按照預約行事。

彰化縣政府教育處統計，110學年縣立高中教師2327人，國中2164人，國小4757人，合計約9100多人。教育處長王智弘說，將配合衛生局的作業通知學校轉知教師注射第三劑疫苗。衛生局長葉彥伯也說，正與教育處協調注射巷時間。

彰化縣教師工會認為，除了個人體質無法注射疫苗，據了解，絕大多數教師已注射兩劑疫苗，目前教育部規定進入校園需要完成注射兩劑，否則首次進入校園工作前，應提供3日內抗原快篩或PCR 檢測陰性證明，之後原則上每7日1次抗原快篩或PCR檢驗，各校都會嚴格執行。

衛生局 疫苗

延伸閱讀

特效藥物貴又少，防肺炎重症，疫苗是首選

花蓮中小學7日開學 238所校園防疫消毒

中央發禮券刺激疫苗打氣 卻讓疫苗合約接種診所忙翻天

屏縣衛生所疫苗施打踴躍 確診者接觸3人居隔期滿採檢陰

相關新聞

國高中生第2劑BNT 開學前可打完

距離2月11日開學日僅剩不到1周，台北市副市長蔡炳坤昨天前往懷生國中，視察校園疫苗接種，蔡炳坤表示，由於國小及幼兒園學生...

彰化縣立校園工作人員接種新冠疫苗第三劑 拍板定案

彰化縣政府今天發出縣立學校教職員工注射Covid-19疫苗第三劑的通知，去年11月17日前已完整接種兩劑疫苗者，後天（2...

開學在即...北市教職員二劑覆蓋僅92% 議員籲速專案接種

今天開工日，距離2月11日開學日也僅剩不到1週，台北市議員王鴻薇說，目前台北市仍有許多國中小、幼兒園教職員尚未接種第3劑...

嘉市高中以下維持11日開學 特教生專屬百寶盒應變停課

疫情擴散，嘉義市近期暫無確診個案，依循中央規定高中以下維持11日開學，市府指出，國中小的教師、學生都已打完兩劑，且農曆年...

北市BNT專案首日湧2000師生接種 估3天所有學生打完

今天是春節假期後的第一個開工日，也是中央第21期疫苗接種及青少年BNT專案接種首日，台北市副市長蔡炳坤今至懷生國中視察接...

教部推數位學位證書 20所大專111年正式發放

教育部自109學年度啟動大專院校數位證書試辦計畫，去年6月由成功大學率先試發後，共邀集20所大專加入，將於110學年度正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。