開學前教師注射第三劑疫苗 彰化再用這招提高效率

110學年下學期開學在即，彰化縣立學校教師很可能趕不上注射第三劑Covid-19疫苗，教師團體認為絕大多數教師已完成注射兩劑，第三劑屬於輔助性質，已轉知各校教師利用各種管道注射。

彰化縣教師工會今天表示，春節前教師團體尾牙，縣長王惠美說縣立學校教師注射疫苗比照去年第一次，由學校造冊提交教育處和衛生局，安排時間在特定地點注射，如果教師上網預約成功，比造冊安排時間還早注射，就按照預約行事。

彰化縣政府教育處統計，110學年縣立高中教師2327人，國中2164人，國小4757人，合計約9100多人。教育處長王智弘說，將配合衛生局的作業通知學校轉知教師注射第三劑疫苗。衛生局長葉彥伯也說，正與教育處協調注射巷時間。

彰化縣教師工會認為，除了個人體質無法注射疫苗，據了解，絕大多數教師已注射兩劑疫苗，目前教育部規定進入校園需要完成注射兩劑，否則首次進入校園工作前，應提供3日內抗原快篩或PCR 檢測陰性證明，之後原則上每7日1次抗原快篩或PCR檢驗，各校都會嚴格執行。