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停辦2年的全國學生表藝競賽將開賽 防疫規定挨批

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全國學生表演藝術類競賽年約30萬人參與，團體組已連2年因新冠肺炎疫情停辦，今年暫定如期舉行。圖為高中音樂班示意圖。本報資料照片
全國學生表演藝術類競賽年約30萬人參與，團體組已連2年因新冠肺炎疫情停辦，今年暫定如期舉行。圖為高中音樂班示意圖。本報資料照片

全國學生表演藝術類競賽年約30萬人參與，團體組已連2年因新冠肺炎疫情停辦，遭家長詬病。今年賽期將於22日起展開，教育部近日宣布，原則上如期舉行，若須因疫取消，將在賽前21天公告。家長樂見開賽，並說此賽防疫規格嚴格，比如入圍學生所讀學校因疫停課，就不能參賽，不太合理。

根據110學年全國學生表演藝術類競賽競賽防疫指引，競賽過程中，所有人員要全程戴口罩，僅競賽中負責吹奏類樂器的學生，可在演出時暫不戴，表演結束後仍應戴口罩。此外，各競賽禁止共用化妝品，舞蹈團體組、創意戲劇比賽全面禁止化臉妝，違者將遭扣分。

防疫指引也提到，無法全程戴口罩的音樂比賽吹奏類學生，必須完整接種兩劑疫苗，且接種第二劑滿14日；未接種期滿者，則須持賽前48小時快篩或PCR核酸檢測陰性證明，才能參賽。

指引說明禁止參賽的3種情形，第一是參賽學校所屬縣市疫情達第三級警戒，第二是參賽者就讀學校出現確診案例，正值停課；第三是團體組參賽隊伍若有確診個案，全團不得參賽。此外，一校雖無確診案例，但採預防性停課，受影響班級的學生可參賽，但要附賽前24小時快篩或PCR證明。

台北市景美女中樂隊家長後援會長林愛婷表示，孩子學音樂投入大量時間、心力，此賽團體組已停辦兩年、只有個人組如期，參賽者在聽聞停辦的當下感到失望，認為「比賽都取消了，為何還要練習？」頓失學習熱忱。樂見今年各項競賽如期舉行，中學生多半完成疫苗接種，若沒施打完畢，也願全力配合相關快篩規定。

針對教育部擬以一縣市疫情級別，作為參賽與否的篩選門檻，林愛婷不太支持，並說桃園、高雄疫情嚴峻，不代表所有居民都確診，不應以此作為分類標準。台北市另一名國小音樂班家長也說，此賽規定同校有學生確診，就不能參賽，因此失去資格者如同遭連坐法處罰，身體健康卻不能出賽，很不公平。

家長們不否認，比起再度取消，如期舉辦競賽的防疫風險當然更高，尤其吹奏類樂器，無論教師指導、學生練習或比賽時，都必須脫下口罩吹奏。但希望教育部公平處理各項比賽，若高中籃球賽HBL照辦，表藝競賽也應以照常舉行為原則，畢竟此類競賽涉及升學，若毫無原則喊卡，只會引發民怨。

疫情 口罩 教育部 新冠肺炎

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