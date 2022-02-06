北市年編1億優化校園 更新運動場、跑道民眾也可使用

台北市每年約編列1億元協助學校優化與民眾共同使用的場地，例如跑道、球場等。教育局表示，111年起更導入專案管理（PCM），進一步提升運動場施工品質、縮短施工時程，降低對教學及社區使用的影響；教育局將持續投入1億4千餘萬元，於111年暑假進行31校運動場、跑道更新。另外，也規劃退縮圍牆以提升周邊人行道寬度，提升學生通學步道的安全性。

教育局表示，針對與民眾共同使用的場地，例如跑道、球場，每年約編列1億元協助學校優化，除滿足教學需求，安全性及形塑無障礙環境也是重要設計理念，以110年為例，教育局補助學校1億2千餘萬元，完成26校運動場、跑道更新，歡迎社區民眾在校園開放時段到學校來活動；111年起更導入專案管理（PCM），進一步提升運動場施工品質、縮短施工時程，降低對教學及社區使用的影響。

教育局說，將持續投入1億4千餘萬元，於111年暑假進行31校運動場、跑道更新，未來將持續精進，讓教學環境更優質，併透過校園場地開放資源共享，讓改善效益最大化。

教育局表示，除提供安全的通學步道、友善校園周邊行人通行環境，也是校園空間改造的重點推動項目，教育局在校舍新建工程規劃階段，於保有教學空間需求下整體評估，最大化退縮圍牆以提升周邊人行道寬度，如110年落成的延平國小，人行道退縮4公尺以上，大大提升學生通學步道的安全性，另即將合併的永春國小永吉國小校園改建，也將退縮校地5公尺以上，確保學生上放學及行人通行安全。