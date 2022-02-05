北市府：疫情還算平穩 目前不延後開學

台北市副市長黃珊珊今天表示，目前疫情還算平穩，北市不會延後開學，但學校會做好各項防疫準備，迎接師生。

黃珊珊今天上午出席台北市光華商場新春開市活動，接受媒體聯訪，被問及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續發展，中小學是否會延後開學。

黃珊珊表示，會持續關注狀況，但目前疫情還算平穩，不會延遲開學，不過學校會做好各項準備，以便開學時迎接師生。

媒體問及，台北市長柯文哲4日表示2月底考慮「微解封」，黃珊珊今天進一步解釋，近日雖持續有本土案例，但因許多民眾都打了疫苗，和去年5月的那一波疫情有所區別；加上現在流行的Omicron變異株，潛伏期不像之前那麼長，管制方式應可檢討。

黃珊珊表示，春節假期結束後，會再觀察約2週，看這段期間人群南來北往，疫情有沒有變化，如果沒有，就可以考慮在2月底「微解封」。

開工日接近，黃珊珊說，北市近日會準備快篩試劑，送到意願合作的診所，讓民眾開工後有症狀，可以儘速快篩，她也呼籲企業準備快篩試劑，共同確保工作環境的安全。

至於北市近日釋出6萬多劑BNT疫苗，台北市疫苗預約平台昨天起開放，打氣卻不是很理想。黃珊珊解釋，中央關閉系統時北市還剩8萬多劑，拜託醫院開特別門診後也還剩6萬多劑，希望能盡快打完；北市曾向中央建議再開系統，但考量須全國一致，所以才由北市自己開平台。

黃珊珊強調，學術界有很多學術論文和報告，認為BNT和莫德納疫苗的效果一樣好，市長柯文哲也一直鼓勵民眾踴躍接種BNT。