教育部創虛擬網紅教識毒 勿因好奇誤觸毒品

正值寒假，教育部製作「華特＆潔西卡科普教室」動畫，藉由拒毒系虛擬網紅YouTuber「華特和潔西卡」，以「新型態毒品」為主題，透過活潑生動且富教育意涵的動畫，傳達毒品使用危害性，呼籲青年學子關注反毒議題，勿因好奇心而誤觸毒品。

在這部動畫中，動畫首先概述藥物的濫用，介紹新型態毒品為何開始流行於青少年間，講述其多樣化的包裝、毒咖啡包及網路氾濫的流動，並科普關於新型態毒品的特性及對身體的危害，最後則提醒青少年，許多藥頭在社群平台、通訊軟體上利用假帳號發布免費提供試用的訊息，還會以最新流行的潮牌或動漫人物設計包裝，吸引誤食，要注意切勿淪為新型態毒品的受害者。

教育部表示，防制學生藥物濫用的積極目的是維護學生的身心健康、社會適應及適性發展；在預防方面，除了提供友善學習環境讓學生發揮所長外，也依據分齡、分眾原則，規畫不同的毒品防制宣導重點與模式，並透過親師生的防毒知能提升，讓所有的學生「識毒」，而不要好奇「試毒」。