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教育部創虛擬網紅教識毒 勿因好奇誤觸毒品

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部製作「華特＆潔西卡科普教室」動畫，藉由拒毒系虛擬網紅YouTuber「華特和潔西卡」，透過活潑生動且富教育意涵的動畫，傳達毒品使用危害性。圖／教育部提供
教育部製作「華特＆潔西卡科普教室」動畫，藉由拒毒系虛擬網紅YouTuber「華特和潔西卡」，透過活潑生動且富教育意涵的動畫，傳達毒品使用危害性。圖／教育部提供

正值寒假，教育部製作「華特＆潔西卡科普教室」動畫，藉由拒毒系虛擬網紅YouTuber「華特和潔西卡」，以「新型態毒品」為主題，透過活潑生動且富教育意涵的動畫，傳達毒品使用危害性，呼籲青年學子關注反毒議題，勿因好奇心而誤觸毒品。

在這部動畫中，動畫首先概述藥物的濫用，介紹新型態毒品為何開始流行於青少年間，講述其多樣化的包裝、毒咖啡包及網路氾濫的流動，並科普關於新型態毒品的特性及對身體的危害，最後則提醒青少年，許多藥頭在社群平台、通訊軟體上利用假帳號發布免費提供試用的訊息，還會以最新流行的潮牌或動漫人物設計包裝，吸引誤食，要注意切勿淪為新型態毒品的受害者。

教育部表示，防制學生藥物濫用的積極目的是維護學生的身心健康、社會適應及適性發展；在預防方面，除了提供友善學習環境讓學生發揮所長外，也依據分齡、分眾原則，規畫不同的毒品防制宣導重點與模式，並透過親師生的防毒知能提升，讓所有的學生「識毒」，而不要好奇「試毒」。

教育部說，「華特＆潔西卡科普教室」將同步推出「國語」、「台語」及「英文」三種不同語言版本，並透過教育部「YouTube」、「防制學生藥物濫用資源網」、FB粉絲團等管道露出；另外還有2款動畫手機桌布以及8張貼圖，可以至資源網下載運用。

教育部製作「華特＆潔西卡科普教室」動畫，藉由拒毒系虛擬網紅YouTuber「華特和潔西卡」，透過活潑生動且富教育意涵的動畫，傳達毒品使用危害性。圖／教育部提供
教育部製作「華特＆潔西卡科普教室」動畫，藉由拒毒系虛擬網紅YouTuber「華特和潔西卡」，透過活潑生動且富教育意涵的動畫，傳達毒品使用危害性。圖／教育部提供

毒品 動畫 教育部

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