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配合全中運 花蓮縣中小學提早於7日開學

中央社 / 記者李先鳳花蓮縣5日電
春節假期進入尾聲，寒假也剩一週結束，不過花蓮縣國中小學開學日將提早為2月7日，因為配合111年全國中等學校運動會將於花蓮舉辦，屆時學校將停課，因此作調整。圖為過去小學生上學情形。 中央社
春節假期進入尾聲，寒假也剩一週結束，不過花蓮縣國中小學開學日將提早為2月7日，因為配合111年全國中等學校運動會將於花蓮舉辦，屆時學校將停課，因此作調整。圖為過去小學生上學情形。 中央社

春節假期進入尾聲，寒假也剩1週結束，不過花蓮縣中小學開學日將提早為2月7日，因為配合111年全國中等學校運動會將於花蓮舉辦，屆時學校將停課，作此調整因應。

花蓮縣政府教育處副處長翁書敏今天接受中央社記者訪問表示，全國中小學開學日為2月11日，配合111年全國中等學校運動會將於4月16日至4月21日在花蓮舉辦，花蓮縣中小學開學日調整為2月7日。

由於全中運辦理期間將使用到花蓮縣內各級學校體育場館，為不影響學生上課，配合活動辦理當週停課，花蓮縣公私立高中職、國中小學開學日則調整為2月7日；也提醒師生及家長，請留意學校研習及活動可能異動。

教育處表示，縣府將於111年4月16日至4月21日期間辦理111年全國中等學校運動會，為使賽事順利進行並確保學生受教權，賽事期間停課4天。

花蓮 開學日 小學

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