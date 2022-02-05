是否延後開學？侯友宜：疫情沒有升溫就正常開學

疫情尚未趨緩，學校在春節後是否如期開學成外界關注焦點。新北市長侯友宜表示，是否開學要視疫情變化，近日個案都集中在桃園、高雄，新北疫情若無增溫，可以按照原有步驟，如期開學。

侯友宜指出，疫情近日都集中在桃園、高雄，其他各縣市雖有零星個案，但都能快速處理。開學與否要視疫情變化，目前看起來疫情變化少，他們會觀察春節期間的疫情狀況，滾動式調整，若沒有太多變化，可以按照既有步驟，如期開學，如疫情有變化，當然要更嚴格來管理。

侯友宜指出，春節期間是否使疫情升溫是未來重要的觀察指標，目前春節期間看起來疫情穩定，但最重要的還是要落實好防疫工作，如沒有戒慎恐懼、小心翼翼，疫情恐瞬間再起，不管春節期間、春節過，都要嚴肅面對，全力守住疫情。

侯友宜表示，新北學校去年防疫都有嚴格落實配套措施，新北市學校是三級防疫、健康原則，校園防疫是開學前就要做好的工作，讓孩子安全無虞回到校園。