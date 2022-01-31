陽交大合校周年／校徽校歌都未定案 學生嘆：又吵又亂

陽明交通大學合校屆滿一年，多名學生被問及「後悔陽交結為連理嗎？」紛紛表示這道問題在校內「很敏感」，凡涉及師生文化認同的事務，如校徽、校歌、運動競賽，至今都吵個沒完，幾無共識；合校後，學生要適應新的選課系統，辦活動也要遵循新的行政流程，整體而言「還看不到合校的好處。」

一名已在陽明交大就讀4年的大學生分享，剛註冊和即將畢業的學生，最有感學校過去一年「處於一片混亂中」。新生要適應剛被發明出來、還待調整的修課地圖，應屆畢業生則是感嘆自己就要畢業了，還得適應新的選課系統、新的請假系統，疲於奔命。

陽明交大台北和新竹校區相距逾百公里，且都不在火車站等交通轉運站附近，校方合校後規畫交通車，供學生跨校選課。但有學生提到，交通車在每周末變成「返鄉便車」，很多人搶搭免費車班回家，要修課的反而擠不上。交通車發車時間，也和學校上下課時間搭不上，讓他們覺得不太便利。

另有學生提到，合校近一年來，會議常常沒結論，尤其是涉及學生和校友認同的校歌、校徽，還有兩校區學生參加運動競賽的文化，都大相逕庭，根本無法達成新共識，只能維持原狀，各過各的。他們認為校長也難解決這些問題，只能靜待4、5年後，全校都剩合校後才入學的「天然陽交世代」時，北、竹兩地學生才能真正共融一塊。