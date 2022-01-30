高雄市國中小校長遴選納入2席浮動代表制 111年度實施

高雄市教育局已通過修訂「高雄市立國民中小學校長甄選儲訓遴選及轉任作業要點」，今年起國中小學校長遴選將採取納入遴選學校家長及教師浮動代表制。雖然高雄市中小學校長協會數度在協調、正式會議退席抗議，不贊成浮動代表制，但教育局表示，修訂案已於局務會議審議通過，這項行政規則的修訂以不影響現行校長遴選委員會中教師及家長代表席次為原則，僅增列浮動代表產生方式及職權行使依據，將於實施後檢討進行滾動修正。

高雄市中小學校長遴選機制是否加入浮動代表一案，引起校長、教師、家長團體熱議。根據國民教育法規定，校長遴選委員會應有家長會代表參與，其比例不得少於五分之一，校長遴選委員會的組成方式是由直轄市、縣政府及各師培大學自行訂定。部分地方政府設有浮動委員機制，也就是由出缺學校的教師及家長各1人為遴選委員，希望藉由浮動委員的參與來表達學校成員意見。

目前在各縣市中小學校校長遴選作業，採固定代表制的原有15縣市，採浮動代表制的有7縣市。高雄市改為浮動代表制後，六都中台北、台中和高雄是採浮動代表制。縣市的中小學校長遴選委員會大多為17席，其中校長代表4席、家長代表4席、教師代表4席，加上局長1席、科長1席，其他的是專家學者3席。

高雄市教育局表示，為擴大校園民主及多元參與機制，教育局規畫自111年度高雄市國民中小學校長遴選納入出缺學校家長及教師浮動代表參與並投票，並於1月14日、20日邀請所屬國民中小學校長、教師及家長協會代表共同研議浮動代表的相關配套。這次行政規則的修訂，以不影響現行校長遴選委員會中教師及家長代表席次為原則，僅增列浮動代表產生方式及職權行使依據，將於實施後檢討進行滾動修正。

高雄市中小學校長協會理事長高瑞賢表示，校長們多不贊成浮動代表制，雖然數度在協調、正式會議退席抗議，也希望多加討論後明年再實施，但因「高雄市立國民中小學校長甄選儲訓遴選及轉任作業要點」是行政命令，教育局決議即有效，局先畫好靶再射箭，已決定要進行浮動代表制，校長協會只能反映憂慮之處，並希望作業要點盡可能完備。

高雄市教育局修訂後的相關校長遴選作業要點，校長遴選委員會仍為17席委員，其中的2席變為遴選學校的家長及教師浮動代表，由遴選學校的家長和教師決定。至於遴選委員會原本各4席教師和家長代表，則減為各3席。