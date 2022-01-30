桃園推高中職以下教職員等專案 2月8日開打第3劑疫苗

教育選擇權是法律賦予父母的權利，因為我們都有一個共同的基本信念：爸爸媽媽是愛孩子的，是為孩子好的！但怎樣選擇才是真的好呢？「權威」與「控制」是我們特別需要小心的，本章藉由「選擇」的討論，提醒我們「做選擇」時該注意的要點。

2022-01-30 15:19