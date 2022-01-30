高科大匡列113師生PCR皆陰性 過年前解隔離

高雄科技大學旗津校區本月21日傳有學生騎車返北後確診，高科大立即啟動相關接觸者匡列、集中隔離在高雄的113名師生，經PCR二度採檢皆為陰性，昨依高市衛生局通知順利出關。

高科大表示，自接獲有學生確診，隔天校方立即按高市衛生局指示匡列該名確診學生1月初開始2周內的接觸名單，22日完成校區全面清消，並按市府要求清除隔離宿舍安置檢疫的113名師生，另也緊急採購防疫所需物資，提供師生檢疫期間內的各項協助。

被隔離的楊姓副教授表示，確診學生是15日發病，正好11日期末考曾在監考時接觸該名學生，也上了一學期的課，從新聞上看到訊息當下還蠻衝擊的，22日當晚接到隔離通知，起初很擔心要在隔離中過年，已準備了14天衣物，幸好經衛生局通知能過年前解除隔離。

楊姓副教授表示，因與該學生沒有密切接觸，不太擔心會被傳染確診，Omicron 傳染力強，隔離也比較放心家人不被傳染，現在還是要自主管理，可能今年無法返鄉與父母過年了。

高科大於檢疫期間調查第二劑疫苗接種率，確認已達9成，另在22日及27日分別進行PCR採檢，確定檢疫的113名師生都為陰性後，高市衛生局通知自29日晚間12時起解除隔離。