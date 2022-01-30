慷他人之慨？ 政院喊調薪4％ 公校卻要自砍預算籌錢

行政院今年替軍公教調薪4％，卻有國立大學抱怨，教育部實際上只給7成5，另外2成5要學校自籌，導致學校必須自砍單位預算、向外募款來因應。近兩年疫情衝擊，國內各大學少了進修推廣、停車場等額外收入，收支盈餘大減，批評「政府慷他人之慨？」，政府喊加薪，卻要基層自己找錢。但也有教育團體認為，國立大學沒妥善管理校務基金，不值得同情。

對此，教育部表示，歷年對各校人事都採部分補助，部分則由學校年度未繳庫的賸餘款支應。考量軍公教調薪，各校所增用人費用約17億元，評估學校整體財務狀況後，決議由政府補助13億元，學校自籌4億元，自籌款則由歷年未繳庫賸餘款挹注，相關款項足夠因應。

國立大學資金來源包括政府補助收入、自籌收入。一名國立大學校長分析，公校預算員額往往不會實際用完，但國立大學因應新興業務，增加許多約用職員，若學校約用人員比率高，自行負擔就更重，呼籲教育部調薪能擴及至約用人員，才不會壓縮其他例行支出。

另一位不具名國立大學校長也提到，軍公教調薪，為了避免同工不同酬，也會連帶調升約用職員的薪資，其中包含各單位工作人員，或是配合專案計畫、研究計畫的助理，但相關計畫預算都是在軍公教調薪前就已核定，調薪只能額外找錢。他認為，教育部要求各校自籌款，變相就是刪減各校預算。

另名國立大學職員則說，各校很多約用人員是用校務基金預算，但校務基金往往另有規畫，因此會排擠基層單位經費，因應這波軍公教調薪，不少學校已著手刪減預算。也有一名國立大學職員批評，政府喊加薪，卻要學校自籌部分款項，就像是說請客卻要客人自己付錢，慷他人之慨。

不過全國私校工會理事長尤榮輝認為，許多頂大有錢就圈地、蓋大樓，卻沒錢負擔人事費，並不合理。他說，政府調薪是可預見之事，但國立大學過度依賴政府補助，卻明顯未作好財務管理才排擠了人事經費，如今喊窮發不出薪，不值得同情。