快訊

竹科台積電外包商被炸傷 竟是同事站30公尺外遙控引爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慷他人之慨？ 政院喊調薪4％ 公校卻要自砍預算籌錢

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院今年替軍公教調薪4％，卻有國立大學抱怨，教育部實際上只給7成5，另外2成5要學校自籌，導致學校必須自砍單位預算、向外募款來因應。示意圖，非新聞當事照片。本報資料照
行政院今年替軍公教調薪4％，卻有國立大學抱怨，教育部實際上只給7成5，另外2成5要學校自籌，導致學校必須自砍單位預算、向外募款來因應。示意圖，非新聞當事照片。本報資料照

行政院今年替軍公教調薪4％，卻有國立大學抱怨，教育部實際上只給7成5，另外2成5要學校自籌，導致學校必須自砍單位預算、向外募款來因應。近兩年疫情衝擊，國內各大學少了進修推廣、停車場等額外收入，收支盈餘大減，批評「政府慷他人之慨？」，政府喊加薪，卻要基層自己找錢。但也有教育團體認為，國立大學沒妥善管理校務基金，不值得同情。

對此，教育部表示，歷年對各校人事都採部分補助，部分則由學校年度未繳庫的賸餘款支應。考量軍公教調薪，各校所增用人費用約17億元，評估學校整體財務狀況後，決議由政府補助13億元，學校自籌4億元，自籌款則由歷年未繳庫賸餘款挹注，相關款項足夠因應。

國立大學資金來源包括政府補助收入、自籌收入。一名國立大學校長分析，公校預算員額往往不會實際用完，但國立大學因應新興業務，增加許多約用職員，若學校約用人員比率高，自行負擔就更重，呼籲教育部調薪能擴及至約用人員，才不會壓縮其他例行支出。

另一位不具名國立大學校長也提到，軍公教調薪，為了避免同工不同酬，也會連帶調升約用職員的薪資，其中包含各單位工作人員，或是配合專案計畫、研究計畫的助理，但相關計畫預算都是在軍公教調薪前就已核定，調薪只能額外找錢。他認為，教育部要求各校自籌款，變相就是刪減各校預算。

另名國立大學職員則說，各校很多約用人員是用校務基金預算，但校務基金往往另有規畫，因此會排擠基層單位經費，因應這波軍公教調薪，不少學校已著手刪減預算。也有一名國立大學職員批評，政府喊加薪，卻要學校自籌部分款項，就像是說請客卻要客人自己付錢，慷他人之慨。

不過全國私校工會理事長尤榮輝認為，許多頂大有錢就圈地、蓋大樓，卻沒錢負擔人事費，並不合理。他說，政府調薪是可預見之事，但國立大學過度依賴政府補助，卻明顯未作好財務管理才排擠了人事經費，如今喊窮發不出薪，不值得同情。

軍公教 教育部 行政院

延伸閱讀

總預算三讀 政院：預計3月補發軍公教加薪差額

烏干達生淪學工 教育部要求中州科大確實究責

竹市400多名清潔隊員 比照軍公教一併調薪4%

會計師過好年 勤業、資誠宣布加薪

相關新聞

國教院辭典公開徵求新詞 484、浪浪當例子

國家教育研究院近期在網路公開徵求台灣新興詞語、流行語，列出的例子包括484、「超取」、「浪浪」等，後續將由專家審查，收錄...

歐生簽證到期 台政等校催外交部換證

外交部前年三月設立「台歐連結獎學金」，今年共有四四三名來自歐洲名校精英學生來台學華語，不少學生規畫延長交換期限，續留台灣...

彰化迷你小校裁併名單大洗牌 祭新生入學獎金招生自救

彰化縣迷你小校裁併名單大洗牌，下學年（111學年度）有3所學校新入榜，其中一所新生報到率已百分之百，仍祭出新生入學獎學金...

慷他人之慨？ 政院喊調薪4％ 公校卻要自砍預算籌錢

行政院今年替軍公教調薪4％，卻有國立大學抱怨，教育部實際上只給7成5，另外2成5要學校自籌，導致學校必須自砍單位預算、向...

歷史跟酒本身一樣久！周朝滅商就開始勸人「戒酒」 還刻字在國寶上

酒的發明，最早可追溯到七千多年前的神農氏，或夏禹時的儀狄造酒。起初，酒僅僅在祭祀、饗神等特殊場合中使用，到了殷商時，貴族普遍飲酒，酒因而扮演著越發重要的角色。

虎年動物特展、跨域學習科學展 親子Fun寒假「寓教於樂攻略」

學生期待的寒假已到來，不少家長計畫帶孩子出遊，台北市立動物園、天文館、科教館及圖書館等地，也在寒假期間推出多項活動，讓親子可以寓教於樂，度過充實、有趣的寒假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。