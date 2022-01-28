教育部與芝加哥大學簽署協議 明年選送5博士生留美

教育部今天與芝加哥大學簽署「台灣-芝加哥大學獎學金」合作協議，2023年將共同選送5名台灣優秀博士生前往芝加哥大學攻讀博士學位，獎助期限以3至4年為原則，雙方將均攤受獎生的學費及生活費，該獎學金計畫為期三年。

教育部國際及兩岸教育司長李彥儀今與芝加哥大學首席學術副校長李佳儀（Ka Yee Lee）教授與共同簽署該合作協議。駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、芝加哥大學執行副校長鮑布羅（Juan de Pablo）教授偕相關同仁線上出席觀禮，見證此一重要時刻。

目前全球共有17所知名大學與教育部合作設置百大博士生獎學金，芝加哥大學為第18所，總計全美已有10所知名大學與教育部合作設置百大獎學金。

李彥儀致詞時表示，教育部重視與芝加哥大學共同設置百大獎學金的合作計畫，該計畫有助台灣學子拓展國際視野，並加深與美國的學術合作能量。

芝加哥大學學術副校長李佳儀及執行副校長鮑布羅咸，強調國際化及追求學術自由係芝加哥大學重要辦學宗旨，他們認為，台灣優秀學生加入芝大學術社區對該校意義重大，也相信未來這些優秀學生學成返國，必將回饋努力所學，對台灣作出貢獻。