彰化迷你小校裁併名單大洗牌 祭新生入學獎金招生自救　　　　

彰化縣迷你小校裁併名單大洗牌，下學年（111學年度）有3所學校新入榜，其中一所新生報到率已百分之百，仍祭出新生入學獎學金每人5000元；縣政府教育處處長王智弘今天表示，裁併校只是處理方法之一，教育處優先輔導迷你小校發展辦學特色、遊學式教學， 達到共榮共好，一所學校都不會少。

過去3年，縣政府一年裁併一校，嚇壞迷你小校，原來名單上的學校挖空心思，有的舉辦雙語課程，有的結合公益單位舉辦充實學校圖書活動，校長和行政教學團隊渾身解術，辦得有聲有色，本學年（110學年度）沒裁併任何一所迷你小校，但小校學生人數各有消長，下學年只有一所「舊面孔」，另外3校是新入榜。

南彰化一名國小校長表示，偏鄉人口少又老化，學區只有一村一廟，新生已經百分之百報到，加起來只有3人，學校再怎麼努力辦學都難以抵擋少子化、人口都市化的潮流，實在辛苦。

另一名校長說，溪州鄉人口數約2萬9千人，因土地面積遼闊，鄉內有9所國小、1所分校，地理位置特別偏遠的學校，學區人口外流和老化，生源不足，導致下學年4所迷你小學，溪州鄉占兩所。

溪州鄉水尾村位在溪州焚化廠的主要回饋範圍，每年得到三成回饋金，去年重陽節和今年春節，設籍水尾村滿3年的60歲以上村民分別領取6千元、3千元禮金，村民另享有補助健保費，每戶補助電費的優惠，鄉公所稱水尾村是彰化縣極少數人口正成長的村莊，但溪州鄉兩所迷你小學的一所卻在水尾村。

鄰近鄉鎮的一名校長指出，偏鄉小村福利好，長者留在當地，年輕人口外移或戶籍設在那裡，孩子送到較大型學校就讀，中大型學校學生人數多，同儕學習和競爭有利小朋友成長，如果不從增加年輕人就業機會，偏鄉小校生源難有突破。

教育處長王智弘說，縣政府仍有裁併迷你小校辦法，但裁併校只是方法之一，教育處以輔導為優先，一方面加強就近入學，一方面輔導小校發展辦學特色及遊學式教學，例如芬園鄉文德國小自然生態教育相當出色，同安國小的探索式及在地產業課程表現傑出，兩校可以協同教學，學生得到更多學習資源，達到共榮共好的教育理想。