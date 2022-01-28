快訊

台中國泰世華大甲分行員工家屬確診 員工全居家隔離

黃曉明、Angelababy官宣離婚！6年婚擁1子畫下句點

彰化迷你小校裁併名單大洗牌 祭新生入學獎金招生自救　　　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣迷你小校祭出新生入學獎金，希望招收更多學生就學免於被裁併。記者簡慧珍／攝影
彰化縣迷你小校祭出新生入學獎金，希望招收更多學生就學免於被裁併。記者簡慧珍／攝影

彰化縣迷你小校裁併名單大洗牌，下學年（111學年度）有3所學校新入榜，其中一所新生報到率已百分之百，仍祭出新生入學獎學金每人5000元；縣政府教育處處長王智弘今天表示，裁併校只是處理方法之一，教育處優先輔導迷你小校發展辦學特色、遊學式教學， 達到共榮共好，一所學校都不會少。

過去3年，縣政府一年裁併一校，嚇壞迷你小校，原來名單上的學校挖空心思，有的舉辦雙語課程，有的結合公益單位舉辦充實學校圖書活動，校長和行政教學團隊渾身解術，辦得有聲有色，本學年（110學年度）沒裁併任何一所迷你小校，但小校學生人數各有消長，下學年只有一所「舊面孔」，另外3校是新入榜。

南彰化一名國小校長表示，偏鄉人口少又老化，學區只有一村一廟，新生已經百分之百報到，加起來只有3人，學校再怎麼努力辦學都難以抵擋少子化、人口都市化的潮流，實在辛苦。

另一名校長說，溪州鄉人口數約2萬9千人，因土地面積遼闊，鄉內有9所國小、1所分校，地理位置特別偏遠的學校，學區人口外流和老化，生源不足，導致下學年4所迷你小學，溪州鄉占兩所。

溪州鄉水尾村位在溪州焚化廠的主要回饋範圍，每年得到三成回饋金，去年重陽節和今年春節，設籍水尾村滿3年的60歲以上村民分別領取6千元、3千元禮金，村民另享有補助健保費，每戶補助電費的優惠，鄉公所稱水尾村是彰化縣極少數人口正成長的村莊，但溪州鄉兩所迷你小學的一所卻在水尾村。

鄰近鄉鎮的一名校長指出，偏鄉小村福利好，長者留在當地，年輕人口外移或戶籍設在那裡，孩子送到較大型學校就讀，中大型學校學生人數多，同儕學習和競爭有利小朋友成長，如果不從增加年輕人就業機會，偏鄉小校生源難有突破。

教育處長王智弘說，縣政府仍有裁併迷你小校辦法，但裁併校只是方法之一，教育處以輔導為優先，一方面加強就近入學，一方面輔導小校發展辦學特色及遊學式教學，例如芬園鄉文德國小自然生態教育相當出色，同安國小的探索式及在地產業課程表現傑出，兩校可以協同教學，學生得到更多學習資源，達到共榮共好的教育理想。

偏鄉 遊學

延伸閱讀

彰化縣府小紅包曝光 13家宮廟年節期間發送

彰化又爆禽流感疫情 今年已4場中標

打疫苗送禮券 彰化發出800多萬吸引外縣市民眾

近年最優渥！ 彰化機車汰舊換新 最高補助1.8萬元

相關新聞

烏干達生淪學工 教育部要求中州科大確實究責

中州科技大學烏干達學生遭爆淪為過勞學工，彰化地檢署依涉嫌違反人口販運防制法等規定，聲押相關人士。教育部今天再發函該校，要...

彰化迷你小校裁併名單大洗牌 祭新生入學獎金招生自救　　　　

彰化縣迷你小校裁併名單大洗牌，下學年（111學年度）有3所學校新入榜，其中一所新生報到率已百分之百，仍祭出新生入學獎學金...

新北公益寫作班結業 決選最優10名作品獎勵

新北市教育局與聯合報系合辦公益寫作班，共開設國中小學閱讀寫作課程45班，並從1500名學員作品選出最優10名獎勵，得獎學...

台中教保員虐童 從小班打到中班

台中市私校康乃爾麗喆中小學附設幼兒部，多位家長昨指控，有幼兒從小班被女教保員打到中班，且半數以上遭施暴逾一年，敲頭、重摑...

壓榨非洲生 中州科大前主任聲押

彰化縣中州科技大學烏干達學生疑淪為過勞黑工，彰化地檢署本月廿一日指揮警方，搜索學校、人力派遣公司營業處所等處，訊後依涉犯...

分科測驗級距計算 招聯會意見分歧

大學招聯會昨舉行常務委員會，討論分科測驗成績級距計算方式，但仍爭論不休，有大學主管支持改以各科前百分之零點一考生成績算出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。