新北公益寫作班結業 決選最優10名作品獎勵

新北市教育局與聯合報系合辦公益寫作班，共開設國中小學閱讀寫作課程45班，並從1500名學員作品選出最優10名獎勵，得獎學生超開心「未來更有信心繼續寫作了！」

表達能力是提高競爭力的王道。教育局長張明文指出，新北長期推動閱讀教育，讓孩子浸潤在閱讀中，從寫作中學習勇於表達；孩子們在寫作過程中反思、醞釀，並寫出有溫度的作品，讓人非常感動。他鼓勵孩子們繼續寫作，搭起與世界溝通的橋梁。

新北市公益寫作班邁入第3屆，今年在25所國中、20所國小開辦，約1,500名學生參與，由聯合報專業講師到各校教導系列寫作課程訓練孩子自主閱讀力、批判思辨力及多元表達力，培養學生寫出一手好文章，並透過校際徵文比賽互相切磋。

本屆國中組以「對手」為題，中正國中學生陳廷沂舉歷史時事，敘述對手是明鏡亦是楷模，透過不斷學習改進，秦始皇在強國林立的亂世最終一展鴻鵠之志，陳廷沂說，這次上了聯合報的課程，讓他更加了解如何鋪成每一個想法，埋下伏筆並且環環相扣，以動人心弦的文句，劃破人與人之間的冷漠，作品因而獲選。

中正國中校長楊明源提到，中正國中積極推動閱讀教育，舉辦寫作班能讓有興趣的孩子用課餘時間學習寫作，學校近年更設置社區共讀站，將閱讀帶來的快樂分享到校園之外。

國小組以「從小地方關心別人」為題，鼓勵學生仔細觀察生活日常，反思並發揮同理心關懷周遭人事物。獲獎的八里國小學生李沂瑾以母親為主角，敘述幫忙煮飯遞茶，從小地方關心身邊的人，並期許「做別人生命中的小天使」，很感謝從寫作教室學到很多寫作技巧，老師上課輕鬆又有趣，鼓勵學員大膽寫出心情與想法，讓她不知不覺愛上寫作。

本次邀請前台北市明湖國中老師施教麟擔任評審，從作家身分給予回饋，他也分享科技帶動資訊傳播的速度，表達方式成為推播內容的王道，所以寫作力就是核心的競爭力，從寫作中領悟到，唯有深刻觀察及反思周遭環境及人事的變遷，才能精準掌握寫作重點並形塑故事內容，「閱讀就是能突破時間和空間限制的最好方法。」