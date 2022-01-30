北宋超偶只能「淺斟低唱」？ 柳永沒說出口的飲酒影響

唐代的杜甫由於備感壓力、心事重重而喝酒，宋代的柳永也是，總想藉酒澆愁，常在詞中提到宴會與飲酒，酒精對他而言，同樣是不可或缺的角色。

柳永的用詞提到了飲酒美好，也在詞作中每每提到酒精帶來的影響，那麼究竟是哪些層面的影響呢？讓我們從身體與心理不同角度來察看吧。

柳永是北宋時期的歌壇偶像，除了作詞之外還會自製新曲，也就是寫好詞、編好曲， 就等人來唱，難怪當時歌女們都喜歡他。雖然他在仕途上不得志，卻也免於朝廷政事的束縛， 不必成天寫那些枯燥的公文，有更多時間走入民間，無論是京城繁華的都市生活、酒樓歌伎、市井小民，柳永都廣泛地接觸，這些日常經驗使他的詞曲創作充滿浪漫氣息，卻又貼近社會人情，無怪後人流傳「凡有井水處，即能歌柳詞」。

柳永的詞除了代言女性對男性訴說的閨怨詩之外，也會轉變視角，寫出男性對女性的思慕與愛戀，貼近當時人心，根本是男女通吃的偶像。柳永的創作往往是由自己的情感出發， 許多是真實的個人體驗，在他的兩百餘首詞之中，光是提到「酒」這個字的就超過了六十首。酒對柳永的情感表達來說無疑是重要的媒介，在許多時機與場合，也扮演著看似理所當然的存在。下面就一起來看看柳永如何把酒描寫得活靈活現、又如何把酒精所帶來的影響形容得絲絲入扣！

以酒助性卻無助──性功能影響

柳永的詞作多是在青樓酒館間寫出來的，酒樂宴飲是他生命中不可或缺的場合，宴會中有酒、有歌伎，也有不自主流露的情感，柳永為歌伎寫詞，除了描述她們的風情、才藝以外，有時也提到了性愛。

柳永年輕時的詞作對自己的性生活有直接的描述，同時也提到了酒扮演的角色。「洞房飲散簾幃靜。……無限狂心乘酒興。這歡娛、漸入嘉景。猶自怨鄰雞，道秋宵不永」， 他鋪陳了洞房的幽靜與朦朧、人的溫暖與放鬆後，更提到乘著這樣的酒興，他可以一整晚恣意地歡愉作樂。

除此之外，柳永也仔細描繪了這份興致：「旋暖薰爐溫斗帳。玉樹瓊枝，迤邐相偎傍。酒力漸濃春思蕩。鴛鴦繡被翻紅浪。」兩人點燃了薰爐、溫暖了斗帳，便互相依偎溫存著。隨著酒力越來越濃，興致高昂，來到了「繡被翻紅浪」借指的性行為與高潮，清楚描寫了性事中的感官刺激與享受。

然而隨著長期飲酒，柳永年紀更長之後所寫的詞卻不再是這麼一回事：「狎興生疏， 酒徒蕭索，不似少年時。」與前詞不同，柳永過往的酒友都不在了，他覺得自己提不起勁， 也沒什麼當年的興致（與性慾），他感嘆：「真不像過去年輕美好的時候啊。」柳永少年時「以酒助性」，藉由酒精的催化來提升興致與性慾，經過了一段時間之後，他開始覺得沒什麼幫助，離期待的目標越來越遠究竟發生了什麼事？

藉酒澆愁卻無補──情緒影響

遠離憂傷、追求快樂是人的本能，柳永很早就發現，酒是一帖良方。

「擬把疏狂圖一醉，對酒當歌，強樂還無味」。柳永受到春景觸發，心中莫名惆悵， 因此打算痛飲一番、歡唱一曲，希望可以求得一醉解憂。然而當他喝酒後，儘管勉強讓自己感受到些許愉悅，卻無法體驗到真正快樂的滋味。柳永用了「圖一醉」、「強樂」與最終「無味」幾個詞，把起初為了暫時排解憂愁而喝酒，得到了短暫麻醉，酒後卻發現於事無補的心情，寫得深刻動人而清楚。

飲酒似乎無法讓柳永解憂，那有沒有可能等到酒醒時分，情緒才會因酒得到慰藉呢？ 酒醒後的柳永對於憂愁煩悶是否排解，也多有描寫。

「夢覺、透窗風一線，寒燈吹息。那堪酒醒，又聞空階，夜雨頻滴。嗟因循、久作天涯客。負佳人、幾許盟言，便忍把、從前歡會，陡頓翻成憂慼。」柳永在酒後的夜晚突然從夢中醒來，寒風夜雨中，酒退的他回到了現實，當他又想到了過往，不禁悲從中來、憂悶不已無論酒醉酒醒，這些憂愁並未因此排解。

柳永在另一首詞中提到，「當無緒、人靜酒初醒。天外征鴻，知送誰家歸信，穿雲悲叫」，他在半夜酒醒後，似乎沒什麼情緒起伏，雖然宣稱「無緒」，但當聽到天邊的大雁叫聲都透露著悲情時，似乎也一樣陷入了憂愁。這首詞的最後寫道「此夜厭厭，就中難曉」， 這是一個精神不振的夜晚，柳永心中思緒與情感相當複雜，實在很難說清楚。

醒來之後呢？ 柳永的詞中細膩描述了酒醒後的狀態：「夜來匆匆飲散，欹枕背燈睡。酒力全輕，醉魂易醒，風揭簾櫳，夢斷披衣重起。悄無寐。」他提到喝酒後淺眠易醒，只好在夜闌人靜時起床（寫詞）；「酒醒。夢才覺，小閣香炭成煤，洞戶銀蟾移影。」喝酒後做了夢而清醒，只得起身看著月影緩緩移動。看起來，柳永睡不到清晨，酒醒的時間幾乎皆為半夜，而於半夜酒醒後無法重新入睡，只好一次又一次寫出讀者易感共鳴的「酒醒」 狀態。

他屢次努力地想排除憂愁，而喝酒似乎是眼前最快麻痺自己的方式，詞中，他的情緒在酒醒之後仍一波又一波湧起，心情也越來越憂煩，連睡眠都被影響到了。

柳永為了遠離憂傷而喝酒，一次次飲酒後卻體驗到於事無補，酒醒之後，憂悶情緒仍盤繞著，從這麼多的酒醒詞作看來，他飲酒後的憂愁煩悶，會不會還比飲酒前更濃更深？

※本文摘自《文豪酒癮診斷書》，作者／廖泊喬。