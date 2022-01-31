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陶淵明「不為五斗米折腰」 竟是因為喝不到酒賭氣？

聯合新聞網 / 文／廖泊喬
圖／聯經出版提供
圖／聯經出版提供

陶淵明好酒，古今皆知，下面這件事蹟尤其為人嘖嘖稱道。

陶淵明在約四十歲時當上彭澤縣令，下令縣內的公田全部改種高粱（高粱可以釀酒， 這樣他就不愁沒酒了），然而他的妻子堅決反對，陶淵明只好勉強將小部分的土地改種稻米

有了這個前情提要，才有之後長官來到彭澤縣視察，當他差人要陶淵明穿上官服去見他時，陶淵明覺得不被尊重，一氣之下，便說出了這句：「吾不能為五斗米折腰，拳拳事鄉里小人邪！」他才不要為了這微薄的五斗米薪水彎腰行禮，畢恭畢敬地事奉這些小人。於是他就辭官了，永遠告別官場，還寫下有名的〈歸去來兮〉。

這是《晉書》中的記載，但爬梳上下文，大家有沒有發現，長官視察、陶淵明不想矯揉造作是辭官近因；而辭官的遠因，會不會就是他的這「五斗」祕辛？ 他不能全種高粱釀酒，還被妻子碎念，聽話後將其中一小部分改種稻米，卻僅收成五斗，連生活開銷都幾乎不夠……明明他只是為了糊口酒喝，卻要違背自己喜愛自然的天性，做官後什麼都不順，乾脆辭職！ 陶淵明共當了八十多天的彭澤縣令，就發現和自己志趣不合，但換另一個角度想， 若是他繼續當下去，下令百姓多種、甚至全種高粱而不是稻米，雖然滿足了他的願望，但會不會釀成什麼可怕的災禍？

四十歲退隱躬耕的陶淵明，無官一身輕，「復得返自然」，找回了自己的本性，十多年的歸隱生活後，他寫下了著名的〈飲酒〉詩，其中第五首「採菊東籬下，悠然見南山」， 更是人人朗朗上口的名句。他在〈飲酒〉詩序中提到詩句的由來：「偶有名酒，無夕不飲。顧影獨盡，忽焉復醉。既醉之後，輒題數句自娛。」酒後寫上幾句詞句自娛自樂的陶淵明， 成為了後世詩畫中永恆的形象。

而這樣愛酒的陶淵明，竟然也寫過戒酒詩，標題就叫〈止酒〉──這當中到底發生了什麼事？

陶淵明戒酒時描繪的經典樣態

〈止酒〉這首詩實在太寫實也太有趣了，顧名思義，就是要分享他停酒時的狀態，整首詩可分成三部分，讓我們一段一段來欣賞：

居止次城邑，逍遙自閒止。坐止高蔭下，步止蓽門裡。好味止園葵，大歡止稚子。

我住在城市近郊，日子過得逍遙自在、悠閒自由。我的生活範圍不大，自己也容易滿足。我只坐在那大樹的濃蔭下，散步也只在家門裡頭，菜園中的葵菜就是我的美味佳餚，而生平的快樂，沒有什麼比得上和孩子們一同相處了。

這一段是開頭，似乎與飲酒無關，他講退隱後的閒居之樂，目的是要鮮明對比之後的止酒痛苦。

平生不止酒，止酒情無喜。暮止不安寢，晨止不能起。日日欲止之，營衛止不理。徒知止不樂，未知止利己。

我平生就喜歡喝酒，因此從來無法戒酒，因為一旦戒了酒，我就感受不到快樂。戒酒時， 晚上無法好好入眠，白天也難以起床。

我天天都想要戒酒，但是戒酒後整個人的身心狀況都不順。我只知道戒了酒會不快樂，卻不知道戒酒後對自己有什麼好處。

第二大段清楚地提到戒酒的難處與痛苦。讀了之後，讓人不禁佩服陶淵明不愧是陶淵明，你也太誠實了吧！ 而詩中的第三大段，他終於願意向前，決心要好好戒酒：

始覺止為善，今朝真止矣。從此一止去，將止扶桑涘。清顏止宿容，奚止千萬祀？

我開始覺得停酒是一件好事，到了今天才真正把酒戒掉。希望從此以後一直這樣維持下去，我將停在扶桑樹生長的水邊（之後就可以到達神仙所住的地方）。戒酒之後，我清秀的容貌將停留在年輕的模樣，維持上千年、上萬年。

這是多麼神奇，多麼美好！ 陶淵明不是在讚頌「飲酒」，而是在宣傳「戒酒」之效， 用四個字形容，就是「神清氣爽」！

下面就來看看陶淵明所代表的長期飲酒者的第一手感覺，正好做個總複習。

首先，他說停止喝酒後會感受不到快樂。這是因為長期飲酒導致多巴胺的分泌量比平常人少了許多，多巴胺負責調節情緒與慾望，當分泌一減少，對外在的刺激就跟著減少，因此較為「無感」，這就是陶淵明所謂的「情無喜」。

再來，長期飲酒者停止喝酒時會有「酒精戒斷症狀」，包含心跳加速、血壓上升、容易煩躁、失眠等表現，這就如同陶淵明提到的「暮止不安寢，晨止不能起」，從清晨到深夜， 他整個生活作息都受戒斷症狀影響了。

陶淵明接著表示，他天天想要戒酒，但戒酒時整個人都不順。若是從成癮醫學的角度來看的話，因為長期飲酒，腦部受傷了，受傷的地方影響了長期飲酒者的衝動控制（impulsivity）、自我調節能力（self-regulation）和決策能力（decision making）， 腦部受傷後，還要回頭用大腦負責的「控制力」來強迫自己停止喝酒，是比一般人更難的， 無怪乎陶淵明在無人幫助下，想戒酒也無法達成目標。

之後，他當然還是開喝了，而且大喝特喝。「天運苟如此，且進杯中物。」雖然這首〈責子〉是幽默地責怪兒子們不長進、不好學，但最後陶淵明也只能歸咎於天命，嘆了一聲「這就是命啊！」這樣一想，他便又多喝了幾杯！

無論酒精如何影響陶淵明，唐宋後世這些「長進」的文人看到他的〈止酒〉詩後，仍舊紛紛效法。

※本文摘自《文豪酒癮診斷書》，作者／廖泊喬。

稻米 酒精 薪水 失眠

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