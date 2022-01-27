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廢棄課桌椅成為火車裝置藝術 台南讓車站變成秘密基地

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區大同國小師生結合設計師，用廢棄課桌椅打造火車裝置藝術。圖／大同國小提供
台南市東區大同國小師生結合設計師，用廢棄課桌椅打造火車裝置藝術。圖／大同國小提供

台南市大同國小結合聯合國永續發展目標，發展「車站設計師」課程，與設計師玩具醫生Dr.Toy合作，以廢棄課桌椅打造火車裝置藝術，在學校與社區協力下，逐步讓車站變成社區的秘密基地，期待更多人到車站走走，看火車經過，也欣賞孩子們創作的火車裝置藝術。

今年課程，延續學長姊去年設計的火車頭，學生進行創意車廂設計。老師郭人豪說，課程一開始，孩子都畫出自己的車廂設計圖，設計師整合孩子的想法後，與孩子對話，創意車廂的完整架構就形成了。接著到木工廠學習木工具使用，從認識課桌椅結構，到進行拆解、鑽洞、切割砂磨、組裝補強及上漆，廢棄課桌椅變身為火車廂。

校長李素珍說，在文化局及東區公所的支持下，作品將長期設置在車站前方展示，希望大家能喜歡孩子的創作，大同師生將持續化身為老車站設計師，逐步改造車站，扮演活化老車站的角色。

大同國小參與教育部「數位學習深耕推動計畫」，以南台南車站為主題發展跨域PBL實作課程，今年獲得全民社造行動計畫「國小師生組」首獎，課程中讓學生了解南台南車站的歷史，進而與居民共同發起老車站改造行動，結合社區專家及居民的參與下，逐步讓車站變成社區最美好的地方，未來將在木作列車上，展示車站歷史及Q&A，讓來往的民眾透過更親近及有趣的方式認識南站。

「我們將廢棄課桌椅切割、組裝及塗漆，製作成火車車廂裝置藝術，希望更多人看見南站，藉此讓居民不要忘記它。」學生王孜晴說著。朱萱瑜則說，延續上一屆的火車頭，做出完整的火車列車，過程中學習各器具的使用，剛開始有點緊張，熟悉後覺得很好玩。李研築說，很有成就感，希望更多人來這邊玩，也喜歡我們的作品。

台南市東區大同國小師生結合設計師，用廢棄課桌椅打造火車裝置藝術。圖／大同國小提供
台南市東區大同國小師生結合設計師，用廢棄課桌椅打造火車裝置藝術。圖／大同國小提供
台南市東區大同國小師生結合設計師，用廢棄課桌椅打造火車裝置藝術。圖／大同國小提供
台南市東區大同國小師生結合設計師，用廢棄課桌椅打造火車裝置藝術。圖／大同國小提供

車廂 台南

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