沒興趣也沒空了解 僅2成青少年知道國內有幾座古蹟

金車文教基金會今天發表最新調查，我國雖有7成青少年認為學習台灣文化很重要，但僅3成清楚學校周邊文化資產、22％青少年能正確答出國內有900多座古蹟。深入分析後發現，對青少年而言，時間不足（45.5％）、不了解在地文化（40.7％）和不感興趣（36.8％）是認識台灣文化的最大阻礙。

按地域分，青少年對台灣代表文化有不同看法，北部青少年認為是夜市文化，中南部人表示是節慶文化，東部則覺得是原住民文化。當外國友人來訪台灣時，6成多青少年最想帶他們去體驗逛夜市，其次為看古蹟。

而在跨國文化學習方面。金車調查發現，逾7成青少年覺得學習世界文化很重要，其中有35％對於各國歷史演變與脈絡最感興趣；7成5青少年自評文化觀在及格以上，年紀越小，對自己的文化觀越有自信。

金車文教基金會總幹事表曾清芸表示，「世界文化觀」是身為世界公民必備的基本素養，除了認同自身文化優勢，跨文化學習與連結，更是不容忽視的重要能力。為鼓勵青年從自身出發，主動去認識各式文化，金車近年也積極規畫文化理解系列活動，期待透過深入淺出的方式，陪伴青年與大眾用多元視角，學習欣賞不同族群間的文化異同。

松山工農高二生李皓庭分享，比起學習台灣文化，他對世界文化更有興趣，因為小時候經常出國，當親眼看見、實際體驗異國風俗後，就會覺得自己又增廣見聞了。但因為升學壓力和疫情影響，出國機會變得比較少，現在只能由網路、媒體等方式去認識世界文化。

同校學生陳韋如認為，夜市文化是最能代表台灣的文化之一，台灣夜市融合飲食、習俗，展現出獨特文化。夜市不僅讓台灣人晚上有大啖美食的好去處，也是許多外國觀光客朝聖景點。走在攤販之間，常可以看到各國語言，許多外國朋友離開台灣後，最能難以忘懷的也是夜市。

金車基金會表示，此項調查2021年12月15日至12月30日進行問卷施測，針對全台國小高年級、國中及高中職學生進行調查，總計回收1萬2379份有效網路問卷，在信心水準97％下，有正負3％以下的抽樣誤差。