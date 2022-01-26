快訊

沒興趣也沒空了解 僅2成青少年知道國內有幾座古蹟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒興趣也沒空了解 僅2成青少年知道國內有幾座古蹟

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
我國雖有7成青少年認為學習台灣文化很重要，但僅3成清楚學校周邊文化資產、22％青少年能正確答出國內有900多座古蹟。本報資料照片
我國雖有7成青少年認為學習台灣文化很重要，但僅3成清楚學校周邊文化資產、22％青少年能正確答出國內有900多座古蹟。本報資料照片

金車文教基金會今天發表最新調查，我國雖有7成青少年認為學習台灣文化很重要，但僅3成清楚學校周邊文化資產、22％青少年能正確答出國內有900多座古蹟。深入分析後發現，對青少年而言，時間不足（45.5％）、不了解在地文化（40.7％）和不感興趣（36.8％）是認識台灣文化的最大阻礙。

按地域分，青少年對台灣代表文化有不同看法，北部青少年認為是夜市文化，中南部人表示是節慶文化，東部則覺得是原住民文化。當外國友人來訪台灣時，6成多青少年最想帶他們去體驗逛夜市，其次為看古蹟。

而在跨國文化學習方面。金車調查發現，逾7成青少年覺得學習世界文化很重要，其中有35％對於各國歷史演變與脈絡最感興趣；7成5青少年自評文化觀在及格以上，年紀越小，對自己的文化觀越有自信。

金車文教基金會總幹事表曾清芸表示，「世界文化觀」是身為世界公民必備的基本素養，除了認同自身文化優勢，跨文化學習與連結，更是不容忽視的重要能力。為鼓勵青年從自身出發，主動去認識各式文化，金車近年也積極規畫文化理解系列活動，期待透過深入淺出的方式，陪伴青年與大眾用多元視角，學習欣賞不同族群間的文化異同。

松山工農高二生李皓庭分享，比起學習台灣文化，他對世界文化更有興趣，因為小時候經常出國，當親眼看見、實際體驗異國風俗後，就會覺得自己又增廣見聞了。但因為升學壓力和疫情影響，出國機會變得比較少，現在只能由網路、媒體等方式去認識世界文化。

同校學生陳韋如認為，夜市文化是最能代表台灣的文化之一，台灣夜市融合飲食、習俗，展現出獨特文化。夜市不僅讓台灣人晚上有大啖美食的好去處，也是許多外國觀光客朝聖景點。走在攤販之間，常可以看到各國語言，許多外國朋友離開台灣後，最能難以忘懷的也是夜市。

金車基金會表示，此項調查2021年12月15日至12月30日進行問卷施測，針對全台國小高年級、國中及高中職學生進行調查，總計回收1萬2379份有效網路問卷，在信心水準97％下，有正負3％以下的抽樣誤差。

夜市

延伸閱讀

總算等到了！古蹟最多的彰化市都市計畫區開放民宿

「台南最美書店」試營運！在日式古蹟內泡書　宅邸外還有整片花園景觀

台南山上行春「遊山玩水賞花趣」 走訪百年水道博物館

走春不一定要去寺廟！淡水古蹟新路線揭秘 好運一次來

相關新聞

教育部核定文大第19屆董事 管中閔、蘇慧貞在列

教育部今天證實，已核定中國文化大學第19屆董事名單，包括台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞在內共11人，文大預計2月8日開會...

沒興趣也沒空了解 僅2成青少年知道國內有幾座古蹟

金車文教基金會今天發表最新調查，我國雖有7成青少年認為學習台灣文化很重要，但僅3成清楚學校周邊文化資產、22％青少年能正...

【國文爭奪戰／下】國文被貶低學分刪不停 中文系教授陷剝奪感更怕語文崩壞

大學中文系老師被「學生無需求」跟「業界不實用」雙面夾擊，其間壓力不可謂之不大。台大學生會倡議廢除大學國文必修，其他中文系教師直言，近年中文相關系所開課總學分被不斷刪減，未來的學子擔憂，深怕對國文的貶低與汙名，最終導致語文能力劇烈下降。更有中文系教師說，現在學生連標點符號都用不好，更遑論錯別字一堆，最常見的就是把「應該」寫成「因該」，「在」與「再」不分。

【國文爭奪戰／上】大學推國文改選修 國高中卻必修本土語 理由何在？

大一國文是許多大學的必修課，台大學生會多年來倡議廢除國文必修，改為通識選修，然而有學者質疑，大一國文可以當興趣一樣改選修，那為何國高中對於本土語言，卻要改為必修？中文系教授指出，如此的變革，必須考慮對「寫作」或書面表達，可能帶來嚴重影響。北一女中教師也說，國高中本土語文必修，實用性、專業性上都說不過去，「除了政治，找不出第二個理由。」台文與中文對「國文」的爭奪，最終恐讓語文問題變成政治問題。

元宇宙正夯！北市投入5000萬推動校園教育計畫

台北市教育局今舉行110學年度第2學期公私立國民小學校長會議於採線上同步與非同步方式召開，宣布自111年度起投入5351...

寒假也能學英文 新北43名外師開設免費線上課程

新北市今年寒假將推出線上冬令雙語學習營，透過學習生活化、教學科技化等策略規畫10項學習主題，聘請43名外師，陪伴孩子創造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。