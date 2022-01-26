元宇宙正夯！北市投入5000萬推動校園教育計畫
台北市教育局今舉行110學年度第2學期公私立國民小學校長會議於採線上同步與非同步方式召開，宣布自111年度起投入5351萬元推動「元宇宙教育總體計畫」並發布「台北市國民小學一年級多元評量實施說帖」，鼓勵學校轉化過去定期紙筆評量形式，透過體驗實作、遊戲參與、師生互動等多元評量形式，考察學生階段性學習成效。
教育局表示，「元宇宙教育總體計畫」整合過往新興科技相關計畫與活動，投入5351萬元，透過「專業成長」、「學生學習」及「智慧環境優化」三主軸搭配「一師一載具」政策，協助教師發展元宇宙教育課程、增進學生「元宇宙」概念與知能。
教育局表示，上半年集中於教師專業成長，以教師研習及工作坊產出精緻的元宇宙教材，下學期在「學生學習」方面以鼓勵學校實施元宇宙相關課程搭配3A中心推廣活動與暑假元宇宙創作競賽，增進學生元宇宙體驗。「智慧環境優化」透過競爭型計畫，鼓勵學校建立AR、VR與MR校園體驗導覽，以及建置有利元宇宙教育的高速網絡設備，藉由優化校園環境帶領學生感受未來科技。
另外，110學年度第1學期北市公私立國小一年級期中評量採多元評量校數有85校(佔全市57.05%)，期末評量採多元評量校數有30校(佔全市20.13%)。
教育局表示，為強化學生主體、幼小銜接與適性學習，推出「台北市國民小學一年級多元評量實施說帖」，鼓勵學校應轉化過去領域定期紙筆評量形式，透過體驗實作、遊戲參與、師生互動、同儕互評、行為觀察等多元評量形式，考察學生階段性學習成效，藉由多元評量的實施看見孩子學習的自信、成長的可能。在後疫情時代為確保線上線下的教學品質，教育局亦鼓勵學校運用「台北市國小國英數學習診斷測驗系統」及教育部學習扶助科技化評量系統，即時掌握學生學習情形。
此外，為協助校長校務治理，教育局規劃「戶外教育風險管理」、「自傷自殺防治」、「職業安全衛生法規及學校常見錯誤態樣」及「訴願業務相關宣導」四項實務議題線上專題演講，提升學校行政效能。
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