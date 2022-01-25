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雲林縣砸650多萬買這款教學利器 遠距上課不再「累格」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善透過縣府採購的教學利器「雙鏡頭網路攝影機」與北辰國小學生遠距互動，該批設備將配發至縣立各級學校應用教學。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善透過縣府採購的教學利器「雙鏡頭網路攝影機」與北辰國小學生遠距互動，該批設備將配發至縣立各級學校應用教學。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣政府盤點資源及調查學生學習需求，家中無載具設備學生有3699人、非經濟弱勢但無法1人1機載具需求高達9千多人，縣府獲中央核定補助4739部平板，並採購45輛行動充電車，另向教育部借用1600多部移動式4G基地台等，集結各類硬體設備，全面啟動遠距教學機制，縣長張麗善今天再亮相教學利器「雙鏡頭網路攝影機」，也將一併配發至縣立各校應用教學。

張麗善說，高中職以下學生去年5月面臨人生首次「停課不停學」，遠距教學不僅考驗教師教學方法及學生學習力，也浮現偏鄉數位落差與硬體設備缺乏等問題，且縣內現有的筆電、平板電腦只有6619部，不足彌補各校學生需求。

第一線教師反映，單靠一部筆電操作線上學習平台，對整體教學而言是事倍功半，雖然教材及範圍都已備妥和預定好，但需顧及教學品質、學生受教品質及個人吸收程度，且使用的硬體設備不同，也有投影效果不佳、鏡頭攝影角度受限或書面操作不便等問題。

教育處長邱孝文表示，縣府去年12月編列651萬多元採購3102組網路攝影機，希望透過其雙鏡頭，提供教師寬廣的調整角度，也能彈性運用在實物投影或分享紙本教材上，相較以往更具臨場感，學習氣氛佳的話，教師也更能充分掌握學生學習狀況。

另平板電腦及網路分享器等設備陸續到位後，優先提供偏鄉或低收入戶家庭的學生借用，家中有缺少相關設備者也可向學校申請使用。

張麗善指出，目前學生已放寒假，縣內學生寒假輔導依中央防疫規範進行，但疫情變化快，即便現為二級防疫，縣府仍超前部署，先行完備教師教學利器與學生居家學習設備，做好未來可能再「停課不停學」的準備。

雲林縣教育處長邱孝文（左起）、縣長張麗善操作「雙鏡頭網路攝影機」，這款是具高畫素且比一般攝影機有寬廣調整角度的機型。記者陳苡葳／攝影
雲林縣教育處長邱孝文（左起）、縣長張麗善操作「雙鏡頭網路攝影機」，這款是具高畫素且比一般攝影機有寬廣調整角度的機型。記者陳苡葳／攝影

遠距教學 張麗善 寒假 偏鄉

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