「疫」起瘋健身！ 城市科大攜手路易莎 為產業培育人才

教育部體育署統計，2020年台灣健身中心營收時已達152億元，休閒運動產業未來潛力無窮。台北城市科技學休閒系為產業培育人才，與路易莎咖啡合作，提供學生實習與就業機會，推廣健康新觀念，提升國人生活品質。

城市科大休閒事業系主任陳寅全近年有系統導入「體適能」、「健康管理」、「體重控制與體型雕塑」等專業課程，給學生們具備健身產業技能，同時亦希望學生未來能從事私人教練，挑戰更高薪資，並輔導學生通過體適能健身C級指導員證照。

為讓學生在學期間能貼近企業人才的需求，城市科大休閒系與市民運動中心、連鎖健身中心產學合作，協助學生到企業實習。最近路易莎咖啡跨足健身房，推出新品牌Self Room，雙方共同攜手合作育才。

其中，休閒系學生許致豪的健身資歷有4年，在學校學習的專業能力受到企業肯定，通過面試後在Self Room實習，從事櫃台、接待、巡場指導學員使用健身器材等工作。

許致豪說，他從高中時迷上健身，剛開始是希望能讓自己身體的線條變美，勤練半年後有了初步的成效，讓他很有成就感，現在每天至少都要練一個半小時。

他也提到進入企業實習後，也打開他的視野，讓他更有努力的目標，也有機會接觸管理職能，他希望自己來來能成為全方位的教練。