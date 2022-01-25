英語力Ｘ科技力 台南文賢國中E起FUN電動起來

為提升社區學童英語力及科技力，讓孩子寒假期間學習不中斷，台南市北區文賢國中昨起一連3天舉辦「E起FUN電動起來」寒假國小菁英冬令營。學生表示，手作學科學，還有外師從旁指導科技英語，上課有趣多了。

校長陳一仁表示，文賢國中重視英語教學及科學教育，並以科學教育跨域方式結合英語教育，掌握當前新課綱的教育趨勢。

在科學教育部分，去年向外爭取相關資源，再度與成大理學院科學教育中心合作，辦理全民科學周，規畫科普市集及密室闖關，讓學生們在有趣的活動中學習科學並動手操作。

今年寒假更將科技力結合英語力，推出雙語冬令營，用沉浸式英語教學有效提升孩子英語力。

成功國小五年二班梁祐恩說，很喜歡透過手作學習科學，藉由小實驗，讓她實際感受電的存在；且外藉老師還從旁指導科技英語，動手、動口一起來，比上課有趣多了。

寶仁國小三年級廖妍蓁喜歡外師帶他們到操場丟球理解離心力的概念，她說，外師透過肢體語言及教具，雖然是困難的牛頓運動定律，卻能在遊戲和實驗中理解。證實了沉浸式英語教學方式是能有效提升孩子英語力。

教務主任陳怡如指出，今年文賢國中將建構成雙語學校，這次冬令營特別透過外師、中師指導，將動手操作實驗與雙語科學結合，希望提升社區孩子的英語力及科技力。課程中，老師們帶領學生多角化學習語言及電學，藉動手操作走進電的世界，藉動口學習，了解科學英語。課程包括電學小達人、電路特攻隊、閃電小遊戲，是一次全方位、跨領域的學習體驗。