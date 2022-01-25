賽事期間有營養津貼 台南2751選手角逐全中運代表權

今年全國中等學校運動會將在4月16日舉行，台南市中運今天登場，共有2751名選手角逐全中運代表權，市長黃偉哲表示，去年全中運台南拿下25金、23銀、41銅優異成績，期許選手在市中運爭取最好成績，代表台南出賽，再突破紀錄。

台南市中等學校聯合運動會今天在永華田徑場舉行，協進國小啦啦隊活力開場，接著會旗進場，然後由全中運拿高男組400公尺接力銅牌的新化高工曾楗祐代表宣誓，而聖火火炬手則是由同為新化高工，去年全中運奪下400公尺接力金牌的短跑好將魏浩倫及北門高中易柏安擔任火炬手，點燃聖火。

黃偉哲表示，去年全中運台南市拿下31金、34銀36銅獎牌，金牌數及總獎牌數都打破縣市合併以來最佳紀錄，而破紀錄共10項19人次，也傲居全國之冠，期待菁英好手在此次賽會中大展身手，努力爭取佳績，爭取榮耀代表台南參加全中運。

教育局長鄭新輝表示，市中運為全中運的前哨戰，市府透過多元化的培育政策，包含每年挹注基層學校運動團隊逾3000萬元經費外，自2019年起也推出南部唯一由縣市政府主導的優秀運動選手健康管理服務計畫，除了在平時訓練期間巡迴至各校服務外，也在全中運期間提供隨隊運動傷害防護的照顧，讓選手發生運動傷害的機率降到最低。