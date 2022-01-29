虎年動物特展、跨域學習科學展 親子Fun寒假「寓教於樂攻略」

學生期待的寒假已到來，不少家長計畫帶孩子出遊，台北市立動物園、天文館、科教館及圖書館等地，也在寒假期間推出多項活動，讓親子可以寓教於樂，度過充實、有趣的寒假。

一、台北市立動物園虎年貓科動物特展 「野生貓族的秘密」

臺北市立動物園於園內教育中心舉辦虎年貓科動物特展「野生貓族的秘密」，以有趣、生動的方式引領大家認識臺灣、動物園及世界的貓科動物，了解貓科動物面臨的危機及保育的重要性。

「野生貓族的秘密」特展。圖／取自官網

官方網站：https://reurl.cc/44XAD3

活動時間：1月22日-12月31日

除此之外，還有「蜻豆初開時 蜻蜓特展」（110年10月30日至112年3月），透過蜻蜓特展，認識這群有魅力的水邊精靈，同時喚起對水資源與水域生態環境保護議題的關心與注意。

另外動物園也有提供動物教育講堂的課程活動，可以更加認識各種類的動物。

二、科教館「玩藝數」特展 跨領域學習

「玩藝數」特展。圖／取自科教館官網

館內的常設展區包含生命科學、物理、化學、數學與地球科學等豐富的展示內容，介紹最新的科學新知。

「玩藝數」特展從6位職人的精彩創作，以「玩」、「藝」、「數」簡單區分，涵蓋「立體紙雕」、「3D列印」、「鑲嵌與組合摺紙」、「動態雕塑」、「珠串與串珠」、「平面與立體幾何」等和遊戲、藝術、數學相關之主題，親子可以感受「跨域學習」帶來的新奇與樂趣。

官方網站：https://reurl.cc/DdXR8e

活動時間：1月21日-4月5日

此外，還有另一個「技職教育X職業探索-智慧夢工廠」展覽，有AR擴充實境的體驗，讓學童勾勒未來世界樣貌，引導從遊戲中提早預備對未來世界新知識之認知，協助接軌即將進入的各學習階段。

三、天文館宇宙、立體劇場短片播映 探索浩瀚星空

天文館宇宙劇場。圖／台北市立天文館官網

台北市立天文館在春節期間，宇宙劇場9:00免費播映「爺爺與柔伊:光線的奧秘」科學卡通短片，現場排隊入場，每場限額300人。除此之外也有其他部短片在宇宙劇場和立體劇場播出，學童可以360度全天域的方式欣賞自然美景、學習天文科學知識。

觀賞影片完畢，天文館還有宇宙探險設施，運用影片、燈光、場景與特效，營造出外太空的壯麗景觀，彷彿駕駛太空船遨翔穹蒼。

宇宙劇場節目影片時間表：https://reurl.cc/Y9dLlx

立體劇場節目影片時間表：https://reurl.cc/026Lxk

四、奇美博物館化石、動物標本 認識生態的演化

奇美博物館的自然史收藏主要有「動物標本」及「化石」兩大類，並以標本為大宗，除了台灣本土特色動物外，還包含五大洲、南北極等地哺乳類、鳥類及多種瀕危動物的稀有標本，〈常設展─動物廳〉深受孩童喜愛，小朋友也可以使用多媒體導覽機，親自操作深入認識重要的典藏品。

奇美博物館〈常設展─動物廳〉。圖／取自官網https://tinyurl.com/4brazt5d

官方網站：https://tinyurl.com/4brazt5d

開館時間：9:30-17:30(週三及除夕休館)

五、圖書館寒假閱讀節主題活動 「植日生：閱讀植物的每一天」

寒假閱讀節主題活動。圖／取自官網

台北市立圖書館舉辦「植日生：閱讀植物的每一天」寒假閱讀節主題活動，教育局表示，歡迎大小朋友一起透過多元豐富的閱讀推廣活動，更加認識為大自然點綴繽紛色彩與芬芳的植物世界，將花草植栽帶入日常；另外，北市圖還為小朋友們舉辦「迎春納福乾燥花祈福小掛飾」、「草頭寶寶造型DIY」與林老師說故事「從繪本開始植感生活」、電影欣賞等精彩活動。

官方網站：https://reurl.cc/e6W1Gx

活動時間：1月21日-2月10日