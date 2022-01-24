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就讀礁溪鄉立幼兒園學費餐費全免 家長省荷包直呼太讚

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭礁溪鄉立幼兒園舉辦迎新春活動，鄉長張永德宣布三大好消息，下學期設籍礁溪就讀鄉立幼兒園的幼童都不用錢，家長省下大荷包。圖／鄉公所提供
宜蘭礁溪鄉立幼兒園舉辦迎新春活動，鄉長張永德宣布三大好消息，下學期設籍礁溪就讀鄉立幼兒園的幼童都不用錢，家長省下大荷包。圖／鄉公所提供

農曆年節腳步近了，宜蘭礁溪鄉立幼兒園迎新送舊，今天舉辦迎新年活動，鄉長張永德宣布三大好消息，從下學期起，設籍礁溪鄉就讀鄉立幼兒園的小朋友，讀書免收費，午餐及點心也全由鄉公所支應，家長除了100多元保險費，不必再多付錢，每年可以省下一、二萬元。

張永德今天宣布三大好消息，包括幼童上學讀書免收費，幼童餐點升級營養又吃免錢(含午餐及上、下午點心)，充實幼童教學環境改善，光是讀書及餐點不用錢，鄉公所每年就要編列大約350萬元支出，感謝代表會的大力支持。

張永德說，為體恤疫情衝擊民生經濟及減輕家長負擔，鄉公所及代表會決定110學年度第二學期(111年2月1日起)，凡設籍礁溪鄉就讀鄉立幼兒園的幼童讀書免收費，也就是家長把孩子送進幼兒園念書，全都不必付費。

至於午餐及點心部分，鄉公所不但調升每位幼童每個月的餐點費為1100元，乃縣內平地各鄉鎮市立幼兒園餐點費用之冠，凡就讀鄉立幼兒園的幼童餐點完全免錢，由礁溪鄉公所支應。

也就是就讀大中小班的幼童家長，每年可以省下約1萬5000元；就讀幼幼班的幼童家長，每年可以省下2萬多元；不少家長得知免費的消息，直呼有感施政，實在太讚了。

在充實教學環境方面，鄉公所向教育部國教署申請補助678萬3850元，配合公所自籌款119萬7150元，共計將近800萬元，相關改善工程預定今年5月中旬前完工；此外，設計興建幼兒最愛的沙坑區與開心農場，預計111學年度竣工後即能啟用，使幼兒學習區域更臻完善。

宜蘭礁溪鄉立幼兒園舉辦迎新春活動，鄉長張永德宣布三大好消息，下學期設籍礁溪就讀鄉立幼兒園的幼童都不用錢，家長省下大荷包。圖／鄉公所提供
宜蘭礁溪鄉立幼兒園舉辦迎新春活動，鄉長張永德宣布三大好消息，下學期設籍礁溪就讀鄉立幼兒園的幼童都不用錢，家長省下大荷包。圖／鄉公所提供
宜蘭礁溪鄉立幼兒園舉辦迎新春活動，鄉長張永德宣布三大好消息，下學期設籍礁溪就讀鄉立幼兒園的幼童都不用錢，家長省下大荷包。圖／鄉公所提供
宜蘭礁溪鄉立幼兒園舉辦迎新春活動，鄉長張永德宣布三大好消息，下學期設籍礁溪就讀鄉立幼兒園的幼童都不用錢，家長省下大荷包。圖／鄉公所提供
宜蘭礁溪鄉立幼兒園舉辦迎新春活動，鄉長張永德宣布三大好消息，下學期設籍礁溪就讀鄉立幼兒園的幼童都不用錢，家長省下大荷包。圖／鄉公所提供
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宜蘭礁溪鄉立幼兒園舉辦迎新春活動，鄉長張永德宣布三大好消息，下學期設籍礁溪就讀鄉立幼兒園的幼童都不用錢，家長省下大荷包。圖／鄉公所提供
宜蘭礁溪鄉立幼兒園舉辦迎新春活動，鄉長張永德宣布三大好消息，下學期設籍礁溪就讀鄉立幼兒園的幼童都不用錢，家長省下大荷包。圖／鄉公所提供

幼兒園 教育部 國教署

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