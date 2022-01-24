全國教育產業總工會理事長林碩杰、桃園教育產業工會理事長熊書顯、全國教育產業工會譚偉明、吳美文上午在立法院舉行「外籍英語教師有『考核獎金』本土代理教師沒有」記者會。全教產表示，指高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法，相關規定代理教師將來也有記功嘉獎等獎勵，但並無「考核獎金」，但全教產接受代理教師陳情，指同樣是7，8月不支薪的外籍英語教師卻有「考核獎金」。難道是「外國來的和尚比較會念經」？質疑教育部差別待遇。

全教產認為，除了公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第6條之平時考核外，若政府仍不願給予代理教師完整聘期，也應給予代理教師「年终考核獎金」，建議教育部比照外籍英語教師給予代理教師按實際受僱月份比例計算之考核獎金。