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新課綱上路第三年 新北再推校訂亮點課程

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新興國小校訂課程亮點，透過實際繪製地圖，到介紹自己對社區的發現，中間還穿插學生自我評量，將評量設計成五個向度，清楚呈現學生的學習成效。圖／新北教育局提供
新興國小校訂課程亮點，透過實際繪製地圖，到介紹自己對社區的發現，中間還穿插學生自我評量，將評量設計成五個向度，清楚呈現學生的學習成效。圖／新北教育局提供

新北教育局為配合108新課綱，除了有推動課綱的前導學校，今年再推出校訂課程亮點計畫，透過計畫審查、教學實踐、成果發表三階段，挖掘學校課程特色亮點。教育局長張明文說，市府每年補助約600萬，來推動教師培訓、前導學校等，未來透過課程亮點計畫，供學生多元學習適性發展。

108新課綱已上路第3年，然而新北幅員廣闊，學校特色各異，為展現新課綱素養導向、學校本位課程發展與適性學習，學校依學生特質、師資專長、社區環境、資源性質及教育趨勢等條件，研發並實施具有教育性、在地文化性、創意特殊性的校訂課程內容。

教育局表示，課程類型涵蓋文史踏查、生態環境、社團課程、科技創客、議題探究、閱讀教育、雙語課程、創新實驗等八大主題，透過教師的素養教學、跨領域/協同設計、素養評量、教師共備、自主學習五個教學專業面向，打造新北市學校課程的特色與亮點。

重陽國小校長胡銘浚表示，學校不僅是前導學校的成員，也是校訂課程亮點學校，校訂課程溯源學校歷史與特色，藉由校園菜園意象與生態環境，設計「田心」課程，教師將教室直接搬到菜園，學生從栽種到收割，實踐體驗、做中學的精神，逐年級培養學生核心素養。

新興國小校長許文勇則帶領老師將校訂課程訂為「文史踏查」，學生從實地踏查到地圖繪製，從探索到實作，認識自己生活的社區，透過實際繪製地圖，到介紹自己對社區的發現，中間還穿插學生自我評量，將評量設計成五個向度，清楚呈現學生的學習成效。

教育局長張明文表示，新北每年補助約600萬元，每學期皆會邀請課程專家，對各校課程計畫進行審查、建議及輔導，培養學校課程發展能力，以解決十二年國教面臨的課題，未來將持續透過優化課程計畫審查、落實教學實踐、擴大成果發表等策略，讓各校在課綱規範下發展特色打造課程亮點，供學生多元學習適性發展。

重陽國小教師將教室直接搬到菜園，學生從栽種到收割，實踐體驗、做中學的精神。圖／新北教育局提供
重陽國小教師將教室直接搬到菜園，學生從栽種到收割，實踐體驗、做中學的精神。圖／新北教育局提供

課綱 教育局

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