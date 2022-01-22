快訊

不能輕忽！Omicron本土個案多為輕症 指揮中心公布常見4症狀

學測國文文言文比例仍多、離婚判決也入題 熱騰騰答案一次看

學測國綜／考題文言文多 腦筋需多轉彎

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
大學學測第二天下午國綜考試登場，考生普遍認為文言文偏多，需花時間閱讀理解。記者陳玫伶／攝影
大學學測第二天下午國綜考試登場，考生普遍認為文言文偏多，需花時間閱讀理解。記者陳玫伶／攝影

大學學測第二天下午第一場考試為國綜，多數考生認為難易度偏中等，文言文比例較多，題幹較長，增加閱讀上的時間，其中23至25題為課綱內容，只要熟讀課本，幾乎不用看內容都可大致理解。

雄中李姓考生認為，考題難易度為中等偏易，文言文部分以宋代後的較多，較少春秋時代內容，文字算淺顯易懂，其中一題題組結合鄭崇和古墓介紹、墓碑文字、臨終遺言以及古蹟審查辦法等，雖然題目資料多，但不算困難，讓他特別有印象。

中山高中林姓考生表示，本次考題文言文偏多，需多次閱讀上下文，時間上較難控制，很怕寫不完，有部分考題則是文言文參雜白話文，考閱讀理解，考題方面較少時事題，部分考題有納入課綱，只要熟讀課文，幾乎不用看內容即可選出答案。

雄女王姓考生表示，整體文言文多但不艱澀，歷屆也曾出現類似題目，出題不算刁鑽或少見。邱姓考生表示，第二部分手寫題中，第一題僅需抓取關鍵字填空，但第二題要理解內容後，思考延伸並整理，且有字數限制，腦袋需要轉彎。

岡山高中自然組劉姓考生表示，因考題文言文多，過程中需要非常專心，其中有提到減碳時事題，結合國內外大事，較有深度。

大學學測第二天下午國綜考試登場，考題結合鄭崇和古墓介紹、墓碑文字、臨終遺言，包含文言文及白話文。圖／大考中心提供
大學學測第二天下午國綜考試登場，考題結合鄭崇和古墓介紹、墓碑文字、臨終遺言，包含文言文及白話文。圖／大考中心提供

文言文 考題

延伸閱讀

111年大學學測 各科試題與參考解答

學測國綜／試題平穩、緊扣時事 全教會估分數似去年

學測國綜／考生閱讀喊「燒腦」 全中教：難易度適中

學測國綜／中偏難七成文言文考生燒腦 斯卡羅、古代紓困方案入題

相關新聞

學測國綜考題文言文多 腦筋需多轉彎

大學學測第二天下午第一場考試為國綜，多數考生認為難易度偏中等，文言文比例較多，題幹較長，增加閱讀上的時間，其中23至25...

國小跑道逢雨必淹 民代向教育部爭取全額補助

台中市神岡區岸裡國小操場年久失修，學生家長擔心孩子在此運動會跌倒受傷，向民代陳情，立委楊瓊櫻、市議員羅永珍今早邀集市府教...

中信實中助高球小將許淮茜成就夢想 獲德州大學奧斯汀分校全額獎學金

中信國際實驗教育機構（CTBC International Academy，下稱「中信實中」）育才有成，今年高三的高球好手許淮茜錄取美國德州大學奧斯汀分校(University of Texas at

蘋果教育團隊攜手臺東青年志工中心 將iPad數位學習帶入偏鄉

在經歷去年三級警戒、各級學校全面改為線上教學的教育圈大震盪之後，數位學習變得更加重要，但也讓城鄉數位落差問題變得更加凸顯...

北市公立中小學午餐補助對象擴大 寒假餐費明日前發放

台北市教育局今天表示，為了協助弱勢學生安心向學，提供即時扶助，台北市公立國民中小學自今年度寒假起，擴大午餐補助對象，包含...

高英工商教師研習時數全國第一！每師平均184.15小時

高雄市高英工商為了給學生業界最新專業技術，每年寒暑假期間都舉辦各科專業教師素養研習，聘請業界專業達人或大學教授前來指導校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。