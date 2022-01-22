學測國綜／考題文言文多 腦筋需多轉彎

大學學測第二天下午第一場考試為國綜，多數考生認為難易度偏中等，文言文比例較多，題幹較長，增加閱讀上的時間，其中23至25題為課綱內容，只要熟讀課本，幾乎不用看內容都可大致理解。

雄中李姓考生認為，考題難易度為中等偏易，文言文部分以宋代後的較多，較少春秋時代內容，文字算淺顯易懂，其中一題題組結合鄭崇和古墓介紹、墓碑文字、臨終遺言以及古蹟審查辦法等，雖然題目資料多，但不算困難，讓他特別有印象。

中山高中林姓考生表示，本次考題文言文偏多，需多次閱讀上下文，時間上較難控制，很怕寫不完，有部分考題則是文言文參雜白話文，考閱讀理解，考題方面較少時事題，部分考題有納入課綱，只要熟讀課文，幾乎不用看內容即可選出答案。

雄女王姓考生表示，整體文言文多但不艱澀，歷屆也曾出現類似題目，出題不算刁鑽或少見。邱姓考生表示，第二部分手寫題中，第一題僅需抓取關鍵字填空，但第二題要理解內容後，思考延伸並整理，且有字數限制，腦袋需要轉彎。