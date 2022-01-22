嘉市校園長會議 外縣市交流開拓學習視野
嘉義市國中小暨幼兒園校園長會議今日在台南市十鼓仁糖文化園區舉行；嘉義市長黃敏惠勉勵校園長們，在艱難疫情時刻，除了持續健康防疫的積極作為之外，也要展現教育的生命力和熱情力；每個孩子都獨一無二，如何讓孩子們充分發揮自己的特質，便有賴於教育的力量。
市長黃敏惠表示，這學期才剛結束就舉辦了國民中小學暨公立幼兒園校園長會議，是為了凝聚力量，也是為新的學期作準備。在教育處和育人國小行政團隊用心承辦這場活動，讓大家透過這個平台激盪出不同的火花。
黃敏惠說，文化產業需要傳承，更需要創新，嘉義市剛辦完台灣設計展，但這不是結束，而是新的開始。將設計思維導入城市治理，各級校長也應該將設計思維導入學校治理。每個孩子都獨一無二，如何讓孩子們充分發揮自己的特質，便有賴於教育的力量。盼望孩子們能透過「閱讀、運動、才藝」來提升自己，展現嘉義市的豐沛的教育力。
教育處處長林立生表示，教育處每學期辦理國中小及校園長校長會議，藉由會議溝通教育政策共識與做法，促進嘉義市校際交流，並安排與外縣市教育團隊交流，開拓學習視野，提升辦學能量與創新作為，讓校園長們返校後，帶領學校師生規劃嶄新的校務經營作為，對於校務經營具有積極正面的助力。
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