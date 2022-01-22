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中信實中助高球小將許淮茜成就夢想 獲德州大學奧斯汀分校全額獎學金

文 / 中信實中 提供

中信國際實驗教育機構（CTBC International Academy，下稱「中信實中」）育才有成，今年高三的高球好手許淮茜錄取美國德州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin，簡稱UT-Austin)並獲得全額獎學金，期望進入大學後，能持續堅持信仰，站上LPGA Tour舞台成就夢想。

2021年7月，許淮茜(左)勇奪IMG世界青少年錦標賽15-18歲組冠軍。2020年全國秋季賽獲總冠軍並入選亞運培訓隊，去年在新北市全國運動會獲個人銅牌、團體金牌。 圖／中信實中 提供
2021年7月，許淮茜(左)勇奪IMG世界青少年錦標賽15-18歲組冠軍。2020年全國秋季賽獲總冠軍並入選亞運培訓隊，去年在新北市全國運動會獲個人銅牌、團體金牌。 圖／中信實中 提供

「前往美國唸大學、進入LPGA 美國女子巡迴賽，與世界一流的選手交流、競爭，一直是我的目標。」2022年首場TLPGA賽事—日立慈善盃女子菁英賽，許淮茜名列第十名，並獲得最佳業餘選手獎的殊榮，她在高一進入中信實中時就確立了未來規劃，三年來一直兼顧學業與練習，朝向目標穩健前進。

許淮茜獲美國德州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)全額獎學金，期望進入大學後，能站上夢想中LPGA Tour的舞台。 圖／中信實中 提供
許淮茜獲美國德州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)全額獎學金，期望進入大學後，能站上夢想中LPGA Tour的舞台。 圖／中信實中 提供

中信實中執行長鄭欽哲指出，許多擁有運動專長的學生，會因賽事影響上課時間，但中信實中重視每位學生的適性發展，在學生比賽之餘，依個別需求提供完善的補課制度，幫助她們追求夢想同時兼顧學業。鄭欽哲表示，老師們肯定淮茜是個積極學習的孩子，不僅課堂上會主動提問，如遇到比賽期間缺課，返校後也會找老師補課及完成作業，努力追上大家的進度，更有計畫性準備申請美國大學的資料，每周固定時間與外師進行口語訓練，因此才能在力拚高球成績的同時，維持一定的學業水平並累積赴美留學的基礎。

UT-Austin是美國名校，同時也是PGA名將、前世界球王喬丹·斯皮思（Jordan Spieth）的母校，未來許淮茜要在課業繁重的UT-Austin兼顧學業與球技。從申請大學過程中可以看到她滿滿的企圖心，中信實中的老師提供許淮茜很多建議與資訊，協助她調整備審資料，了解想申請大學的口袋名單，做出更適合的決定，最終她順利錄取心中的理想學校。她分享經驗給同樣想往美國發展的學弟妹，一定要兼顧語言與球技，英語能力好更為重要，才能在較短的時間達到美國大學的考試標準。

中信實中執行長鄭欽哲表示，國外大學相當重視學生在運動、音樂、藝術領域的表現，許淮茜展現運動員高度自律和自我要求的特質，課業與球技表現佳，也是她能成功取得名校全額獎學金的關鍵，他笑說，其實淮茜網球也打得很好，還會跟中信金融管理學院的網球好手過招，很期待未來她在LPGA的殿堂發光發熱，成為中信實中學生堅持信仰、成就夢想的最佳典範。

中信國際實驗教育機構官方網站：ia.ctbc.edu.tw

#中信國際學校 #中信實中 #學科能力測驗 #美國名校

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