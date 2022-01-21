高英工商教師研習時數全國第一！每師平均184.15小時

高雄市高英工商為了給學生業界最新專業技術，每年寒暑假期間都舉辦各科專業教師素養研習，聘請業界專業達人或大學教授前來指導校內教師。今年度以每師平均184.15小時研習時數，蟬聯教育部全國教師研習時數第一名學校。

高英工商校長陳德松表示，今年度學校又以184.15小時蟬聯全國教師研習時數第一名寶座，去年度學校平均每名教師每人研習平均141.23小時，前年度為平均研習時數124.24小時，今年度更是超越前幾年度的研習時數，顯示師資團隊學習的動力。

陳德松說，108課綱上路後，講求的「素養」導向就是希望學生在情境當中能夠活用自己所學知能，而情境中使用，勢必要關心現在所教授的知能是否有跟上時代的潮流，尤其業界技術不斷推陳出新，設備也不斷研發改良，教師們絕對不能畫地自限。

高英工商於108課綱上路前，就持續辦理寒暑假教師自主研習，針對教師各領域、各專業、各科想要精進的方向及跨領域專長研習，規畫相關書籍、論文、期刊等書面研讀，或聘請專業的講師到校指導業界目前最先進、最新穎的知識或技術，或是到校外相關部門及產業界進行參觀學習，讓各領域教師都能真正獲得需要充實的技能，好好發揮在教學現場上，帶給學生最新穎的多元技術。