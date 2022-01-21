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放寒假不停學！影音數位學習版CLIL雙語教材今天上線

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
台北市自編CLIL雙語教材及聽說評量工具。圖／取自官網
台北市自編CLIL雙語教材及聽說評量工具。圖／取自官網

疫情持續升溫，台北市日前宣布寒假期間的相關學習活動都改成線上辦理。台北市教育局今天表示，台北酷課雲教育平台與學習吧數位學習平台合作推出國小三年級首套親師生皆可共用共享的影音數位學習版CLIL雙語教材，讓線上學習再添活潑、好玩、好學的自主學習誘因。

教育局表示，台北市為推動雙語教學，2019年起與台北市立大學雙語教學研究中心共同開發自編CLIL雙語教材，不僅是全國第一個官方版的雙語教材，去年7月更與致力推動免費數位學習資源的「學習吧~教育版」合作，將三年級的自然、藝術及音樂三個科目的教材，再轉化製作成線上影音數位學習系統的型態，讓親師生都能透過動畫影片、學習即時回饋、數位自學讀本、人工智慧朗讀語音辨識等設計，擴大雙語學習效能。目前已完成在台北酷課雲及學習吧教育版同步上線，供親師生免費登入使用。

教育局表示，為擴大雙語教學的範疇與面向，加速推動雙語教育邁向2026提前達成全市全面實施雙語教育的目標與願景，不僅在雙語學校設置、雙語師資培育及雙語情境營造同時努力，在教材開發與應用上，更首創全國之先，規劃從國小到國中，依年級逐年向上編撰並放置於雲端，免費提供全國的教師作為雙語教學上的補充與應用。

教育局表示，為因應教與學模式紛紛轉向數位化的期待與需求，這次特別與抱持「用科技幫助教育，透過教育回饋社會」理念的學習吧聯手，嘗試將台北市既有雙語教材做轉化，更希望透過視、聽、說、讀等互動模式，加上活潑生動且可自主操作、自控進度的數位平台，讓師生或親生共同學習、一起成長。

教育局表示，這套數位教材不僅擴大雙語學習對基礎教育的影響力度與廣度，對老師而言，靈活應用將能節省雙語教學的備課時間，也讓教師更能有效銜接雙語教學模式的切換；對學生及家長而言，親子不僅能透過內容雙向互動，同時輔以影片自主觀看、系統語音辨識練習說讀，也將更有效的提升孩子在生活中自然而然應用英語進行學習的能力。

教育局表示，教材已經上線，網址https://sites.google.com/view/tp-clil/Life-Curriculum

教育局 北市 雙語教育

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