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校園本土再+4！ 學校寒輔是否停辦 教育部尊重各縣市

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部更新全國學校學生確診案例統計，國小新增2本土案例、幼兒園新2本土案例，目前全國累計共有972名學生染疫。本報資料照片
教育部更新全國學校學生確診案例統計，國小新增2本土案例、幼兒園新2本土案例，目前全國累計共有972名學生染疫。本報資料照片

國內疫情持續延燒，自去年4月20日統計至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，國小新增2本土案例、幼兒園新2本土案例，目前全國累計共有972名學生染疫。由於寒假來臨，已有部分縣市取消轄內校園寒假活動，教育部表示，尊重各縣市政府考量當地疫情，評估是否採線上或實體方式辦理。

根據教育部最新統計，從去年4月20日到1月19日下午5時30分，共有972名學生染疫，其中746名是本土案例，226名境外移入，較昨天同一時間公布統計增加4本土，分別2名幼稚園孩童、2名國小孩童。

若以教育階段區分，大專校院共403名案例、高中159名、國中116名、國小200名、幼兒園94名。

台北市政府昨天宣布寒假課輔、社團、學藝活動等暫停，校外教學、畢業旅行、相關服務學習等延後辦理，暫停至2月底。若寒假有要輔導，可改採線上辦理。

教育部則表示，學校寒輔教學活動，尊重各縣市政府考量當地疫情，評估是否採線上或實體方式辦理。

至於校外教學是否要延期，教育部表示，各校舉辦校外教學或相關社團活動樣態多元，提醒依「COVID-19因應指引：公眾集會」評估，如經評估有較高的風險，建議延期或取消。若學校評估後仍決定如期舉行，仍建議注意指揮中心滾動式更新發布的注意事項，確保師生安全。

教育部 寒假

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