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竹市東區公托中心收托25名0-2歲嬰幼兒 22日起受理報名

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市東區公投中心完工展開招生作業，內部裝潢舒適溫馨。圖／新竹市政府提供
新竹市東區公投中心完工展開招生作業，內部裝潢舒適溫馨。圖／新竹市政府提供

新竹東區公共托嬰中心完工！新竹市政府今天指出，東區公托中心預計收托25名0至2歲嬰幼兒，將於22日及23日辦理線上招生說明會，並於22日起受理報名登記至2月12日止，若報名人數超過收托名額，將於2月16日上午10時抽籤，歡迎有需求的家長提出申請。

新竹市出生率高，但過去並無公投資源，竹市近年尋覓適合場所，陸續成立北區公共托育家園、香山區公共托育家園招生，東區公共托嬰中心也已經完工、今年初招生，完成「一區一公托」最後一塊拼圖。

市府社會處指出，全新完工的東區公共托嬰中心，位於東區金城一路50之8號1-2樓，採日間收托，預計收托25名嬰幼兒，收托時間為周一至周五上午7時30分至下午5時30分，每月收托費用1萬2000元，如家長收入符合準公共化補助（所得稅率低於20％），可申請托育補助，諮詢報名專線03-5713219。

社會處表示，凡設籍新竹市滿2足月至未滿2歲嬰幼兒，且其父母或監護人一方於報名登記日向前推算連續設籍竹市滿6個月以上者，均可報名登記，相關表件可至社會處網頁下載。

此外東區公共托嬰中心將於1月22及23日上午10時，舉辦線上招生說明會，除介紹中心特色，還有詳細招生說明，提供有托育需求的家長更多元的收托資訊。

新竹市東區公投中心完工展開招生作業，內部裝潢舒適溫馨。圖／新竹市政府提供
新竹市東區公投中心完工展開招生作業，內部裝潢舒適溫馨。圖／新竹市政府提供
新竹市東區公投中心完工展開招生作業，內部裝潢舒適溫馨。圖／新竹市政府提供
新竹市東區公投中心完工展開招生作業，內部裝潢舒適溫馨。圖／新竹市政府提供

東區 新竹 托嬰

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