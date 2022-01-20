高中本土語在校成績脫鉤繁星？教育部這樣說

中小學必修本土語言即將在今年九月上路，全國上百所高中卻僅有44名在職教師取得語言認證，也因新課綱課程早把課表塞滿，難抽出合適授課時段，導致課程計畫書難通關。教師團體質疑，本土師資若沒到位，爭議永遠不會平息；家長團體則呼籲，本土語在校成績應與高中繁星脫鉤，避免出現不公平爭議。

教育部表示，大學招生屬大學自主，向來由大學招生委員會聯合會充分溝通討論後共同議定，有關本土課在校成績不納入繁星計算的提議，將請招聯會及各大學錄案研議。

全教總理事長侯俊良表示，若本土師資仍然沒有到位，本土課程的爭議永遠不會解決。但他也提到，語言發展法已修法，課綱也審過了，本土語上路勢在必行，但光靠理念無法解決問題，教學現場能否落實語發法的期待、本土語師資怎麼來，仍需要觀察。

台灣家長團體聯盟理事長彭淑燕則認為，新課綱執行了三年，學生、學校和家長都還在努力調適中，大家理解文化部想復振本土語精神，但校園已達到緊繃狀態，現行本土語課程並非上策。

全國家長會長聯盟監事王瀚陽也批評，本土語政策倉促上路，現在還要求高中想辦法在高一課表「塞課」，爭議演變至今，卻變成沒理由的只能硬著頭皮改計畫，有理由的卻能通過，「硬上真的對嗎？」

王瀚陽質疑，已有大學打算替會用本土語教學的師資增加鐘點費，但台下學生真的聽得懂嗎？另外，高一高二在校成績涉及繁星升學，但本土語師資參差不齊，遑論還要替學生打分數，呼籲教育部應讓本土語在校成績與繁星脫鉤，避免出現不公平爭議。