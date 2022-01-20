獨／本土課審查有條件放寬 高中結盟一字不改竟也通過

中小學本土語課程即將上路，未料全國300多所高中，課程計畫初審僅60校通過，不少學校因本土語未在高一開課被打回票，國教署日前二度審查，卻有高中「校際結盟」，將計畫書一字不改上傳，最後雖也過關，但被要求明年須回到高一開課。高中校長憂心，屆時高一、二同時開課，師資需求增一倍，搶人大戰恐得打延長賽。

各高中每學年都需按新課綱上繳課程計畫書，其中也包括今年九月即將上路的本土語課程。根據高中課綱規定，應將本土語文列為部定必修，並以高一上學期開課為原則，不過今年課程初審時，卻有不少學校直接把課程排在高二，導致初審未過。

各校近來修正計畫，配合在高一開課，但仍有學校堅持「硬碰硬」，不甩國教署審查意見，堅持將課程開在高二。知情人士指出，國教署原本由原民特教組承辦此事，但該組並不是高中開課的主責單位，眼看無法滅火，本周一才罕由高中職組長張永傑親上火線，與課程計畫檢視委員共商解決方案。

據本報掌握，教育部會後共開出五項「條件」，包含學校若因跨學制（普技綜），課程架構不同，或因學校與大學或他校共同規畫彈性學習時間，需要時間調整；或是學校已訂出課程架構，好比高一要上外語，高二才能上本土語，需要時間與校內教師協調等，各高中只要符合其一條件，課程計畫就可通過。

不過國教署卻在回函各校的總評意見中，要求學校（112學年度）必須回歸高一開課的「原則」，另還提醒師資可能在某學期多一倍，或也可能某學期不需要本土語教師，導致課務困擾。

據教育部統計，截至1月18日為止，已有89校檢視通過，另235校未通過原因不侷限在本土語，包含其他科開課沒邏輯、未敘明彈性學習選修規畫等，仍待補充說明修訂重審。

實際上，目前全國約有1萬3000多名本土語師資，高中在職教師僅佔44人，差距懸殊，教育部今年寒假將展開五千人培訓計畫，但受訓不代表語言認證就能過關。一位不具名高中校長指出，本土語師資供不應求，教育部又強硬要求各校在高一開課，若不按「原則」走，還得自行承擔師資風險，相當不負責任。

另所與外校合作在高一開彈性選修，打算將本土課安排在高二的高中校長則憂心，屆時高一、二同時開課，師資需求增一倍，搶人大戰將持續上演；也有高中行政主管提到，高中入學管道多，部分學校甚至會續招到八月中旬，若屆時才調查完所有學生本土語選修需求，再根據需求去安排師資，時間相當緊繃，徒增教學現場困擾。