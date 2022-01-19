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私校退場轉基金會 專家：仍應合規定

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
台北商業大學校長張瑞雄受訪時指出，私校退場的關鍵在於處理資產。（Photo on PxHere under C.C. License）
台北商業大學校長張瑞雄受訪時指出，私校退場的關鍵在於處理資產。（Photo on PxHere under C.C. License）

私校退場搖身一變成基金會？針對花蓮國光商工18日爭取改辦基金會，獲教育部初步同意。高教工會陳尚志批評，私校能以「改制、改辦或合併」的方式來迴避退場，應該立即退場、資產全數充公。但台北商業大學校長張瑞雄受訪時指出，私校不願意讓國家回收校產才是癥結點，如果私校只能改制成國中、小，未來還是會面臨少子女化衝擊，改制只是一種過渡性的退場。

為避稅改基金會

停辦近十年的花蓮國光商工近期提交計畫書，爭取改辦國光文化藝術基金會，獲教育部初步同意。若經核准，將成國內第一所轉型基金會的私校。推測部分私校會趕在法律落實前，盡速改辦。如果私校真的大量改辦基金會，政府是否應該祭出配套措施，如審查董事機構與基金會是否有不當往來？

張瑞雄則表示，台灣目前早已存在相當多基金會，質疑私校改辦而成的基金會與一般基金會究竟有什麼不同，如果為私校改辦為基金會設立另一套法律，恐怕「會有很大的困難」。他指出，如果政府允許私校轉辦為基金會，就應該按一般基金會的方式處理。

封殺私校改辦

立法院於12日審議《私校退場條例》，其中第24條，擬讓被列入專案輔導的學校，在3年內仍可改制、合併、改辦。教育團體指出，教育部只打算刪去「改辦」，保留改制、合併。但為何特別封殺改辦，改辦的弊病為何？

張瑞雄指出，無論改辦基金會或改辦療養院都一樣，問題都是招不到學生，私校被迫退場。但政府卻對私校改辦限制東、限制西，私校採行各種對策就是不要「讓國家把校產收回」。

而教育團體指出教育部只願意刪除「改辦」時，張瑞雄表示，現行法律還沒通過，能不能通過還「有待觀望」。而且要是私校只能改制為國中、國小，終究還是要面臨少子女化的問題，未來恐怕還是要面對退場的問題，這種改制只是「過渡性的策略」。

私校退場轉不動

高教工會秘書長陳尚志曾說，如果替私校開三年改制的後門，就會有退場禿鷹覬覦退場私校的油水。他認為，私校退場就應該資產「歸公」，而非留下改辦、改制或合併這些「逃逸路線」。

張瑞雄表示，私校退場的關鍵在於如何妥善處理資產。他指出，高教工會立場向來堅定，馬上退場、資產全數充公的私校退場機制顯得太過「理想化」，沒有考量到誘因的問題，這樣的政策必然引起私校的反彈。【更多精采內容，詳見

教育部 高教 花蓮 私校

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