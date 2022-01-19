2022台北國際書展大獎入圍名單出爐 4月揭曉首獎得主

2022台北國際書展大獎入圍名單今出爐，小說獎、非小說獎、兒童及青少年獎各入圍10部作品，編輯獎選出5名編輯。小說獎入圍包括甘耀明「成為真正的人」、鍾文音「別送」、黃崇凱「新寶島」等，非小說獎入圍則有劉致昕「真相製造」、陳德政「神在的地方：一個與雪同行的夏天」、韓麗珠「半蝕」等，首獎得主將於4月19日揭曉。

台北書展基金會指出，台北國際書展大獎今年報名踴躍，總件數達742件，較去年718件微幅成長，「小說獎」報名計82件、「非小說獎」340件、「兒童及青少年獎」214件，編輯獎則有63名編輯報名106本，較去年49名編輯報名80本，成長幅度最大。第一階段除了各選出入圍書籍10本，「編輯獎」則選出入圍編輯5名，最後各獎項再選出首獎得主3名、編輯獎首獎1名，並於4月19日公布。

台北書展基金會表示，今年「小說獎」10部入圍作品，作者橫跨不同世代、性別與國家，彰顯台灣仍在華語出版市場扮演特定意義的角色，在類別上則是嚴肅與類型分治，題材也包羅萬象;「非小說獎」則是無論文體類型、主題內容、表現形式甚至設計構成，都足以構成一幅百花齊放的豐盛景觀。台北書展基金會說，今年入圍作品趨向大致可分非虛構報導評論、自然與人文跨域紀實探索、對台灣文化史的再發掘、風格強烈的圖像表現與裝幀設計、來自香港的深化思考與行動五大軸線。

「兒童及青少年獎」部分，台北書展基金會說，今年參評圖書類型包括圖畫書、漫畫、小說、散文、詩、童話、傳記等，涵蓋文學、藝術、自然與社會科學等領域，評委需考量不同類型圖書各別標準，以及各年齡層讀者不同需求，經熱烈討論選出10本入圍，包括4本具童趣與藝術創意的圖畫故事書、4本巧妙呈現知識趣味的科普書，2本動人的文學小說，唯長篇小說、童詩和散文是本屆明顯的少數，期待未來有所成長。而今年參賽「編輯獎」出版品則反映了文化研究與書寫的熱烈。

2022台北國際書展大獎【小說獎】入圍名單 (順序依作者姓氏筆劃排列)

1.甘耀明/成為真正的人/寶瓶文化事業股份有限公司

2.伊格言/零度分離/城邦文化事業股份有限公司

3.陳信傑/柴貓、夢的浮艇與德魯伊/啟明出版事業股份有限公司

4.陳 雪/親愛的共犯/鏡文學股份有限公司

5.許順鏜/如膚之深/蓋亞文化有限公司

6.黃崇凱/新寶島/春山出版有限公司

7.潘國靈/離/聯經出版事業股份有限公司

8.鄧觀傑/廢墟的故事/雙囍出版／遠足文化事業股份有限公司

9.鍾文音/別送/城邦文化事業股份有限公司

10.瀟湘神/魔神仔：被牽走的巨人/聯經出版事業股份有限公司

【非小說獎】入圍名單

1.小高潮色計事務所/動物腥球圖鑑/大塊文化出版股份有限公司

2.林奎章/台語片的魔力：從故事、明星、導演到類型與行銷的電影關鍵詞/游擊文化股份有限公司

3.吳忻穎/扭曲的正義：檢察官面對的殘酷真相，走向崩潰的檢警與媒體/聯經出版事業股份有限公司

4.高俊宏/拉流斗霸：尋找大豹社事件隘勇線與餘族/遠足文化事業股份有限公司

5.陳德政/神在的地方：一個與雪同行的夏天/新經典圖文傳播有限公司

6.陳允元 黃亞歷等/共時的星叢/原點出版社

7.黃翰荻、林欣誼、陳雅雯/繪聲繪影一時代：陳子福的手繪電影海報/遠流出版事業股份有限公司

8.廖偉棠/玫瑰是沒有理由的開放--走近現代詩的40條小徑/新經典圖文傳播有限公司

9.劉致昕/真相製造：從聖戰士媽媽、極權政府、網軍教練、境外勢力、打假部隊、內容農場主人到政府小編/春山出版有限公司

10.韓麗珠/半蝕/讀書共和國文化有限公司

【兒童及青少年獎】入圍名單

1.王文華、王秋香/時光小學2：我的便利貼媽媽/財團法人國語日報社

2.王春子/大家來玩躲貓貓/遠流出版事業股份有限公司

3.吳亞男、柳壟沙/不一樣的/信誼基金出版社

4.陳儷文、森酪梨/學會照顧自己的38個健康Q&A/財團法人國語日報社

5.陳彥伶/企鵝演奏會/信誼基金出版社

6.張友漁、貓魚/我的同學是一隻熊/親子天下股份有限公司

7.黃春興、Sonia Ku/中小學生經濟生活觀察日記：時間和金錢有限，學習做最好的選擇/財團法人國語日報社

8.貓魚/怪獸媽媽/遠見天下文化出版股份有限公司

9.鄭一帆、鄭皓謙、賴織美/動手玩自然/晨星出版有限公司

10.賴以威、桃子、大福草莓/賴爸爸的數學實驗：15堂趣味幾何課/遠流出版事業股份有限公司

【編輯獎】入圍名單

1.林怡君/幸福路上1+2套書、秘密耳語之怪獸圖鑑、秘密耳語1、成為洞穴、情批/大塊文化出版股份有限公司

2.胡文青/圖解台灣陣頭：宋江系統武陣、跟著日本時代建築大師走：一次看懂百年台灣經典建築、圖解台灣問俗小百科：100個日常民俗生活

的問答題、賽德克族神話與傳說、賽德克族文化誌/晨星出版股份有限公司

3.胡淑雯/靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選套書/春山出版股份有限公司

4.黃靜宜/曲盤開出一蕊花：戰前臺灣流行音樂讀本/遠流出版事業股份有限公司

5.楊惠君/世紀之疫：揭開COVID-19下，人性、病毒、新世界的深度紀實/城邦文化出版事業股份有限公司