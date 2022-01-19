北市暫停寒假活動 高中職憂重補修形式影響畢業權益

本土疫情持續升溫，台北市今宣布，從1月21日寒假開始到2月底，取消所有國中、國小和幼兒園的校外教學，寒假的課業輔導以及學藝活動則要延後或改線上教學。不過許多高中職老師擔心，需要重補修的學生該怎麼辦，恐影響學生畢業權益，教育局表示，重補修可改為線上教學，老師可規劃多元評量方式檢視學生的學習成效。

教育局表示，學校寒假活動跨校性質者，暫停辦理實體活動，改採線上方式或延期辦理為原則。非屬跨校性質

如為學生照顧及托育等性質的課後照顧班、課後留園等，原則可維持辦理，但需加強防疫措施，例如，全程配戴口罩、體溫量測、酒精消毒、使用隔板一人一食、維持社交距離等。至於教學性質如課業輔導、社團活動等，以改採線上方式或延期辦理為原則。

全中教秘書長許麗吉指出，高中職是學年學分制，學生補考事宜牽涉到學分及畢業權益，如今北市宣布教學性質如課業輔導、社團活動等，以改採線上方式或延期辦理為原則，許多學校擔心學生的補考以及開辦重補修該怎麼因應。

對此，教育局表示，重補修為教學性質活動，可改為線上教學，評量方式由老師規劃，可採多元評量形式檢視學生的學習成效。