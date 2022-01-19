快訊

微軟天價買暴雪：全球遊戲業的「元宇宙破壞神」誕生？

NCC年前審查通過 「鏡電視」成近十年首家准設新聞台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市暫停寒假活動 高中職憂重補修形式影響畢業權益

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市今宣布，從1月21日寒假開始到2月底，取消所有國中、國小和幼兒園的校外教學，寒假的課業輔導以及學藝活動則要延後或改線上教學。本報資料照片
台北市今宣布，從1月21日寒假開始到2月底，取消所有國中、國小和幼兒園的校外教學，寒假的課業輔導以及學藝活動則要延後或改線上教學。本報資料照片

本土疫情持續升溫，台北市今宣布，從1月21日寒假開始到2月底，取消所有國中、國小和幼兒園的校外教學，寒假的課業輔導以及學藝活動則要延後或改線上教學。不過許多高中職老師擔心，需要重補修的學生該怎麼辦，恐影響學生畢業權益，教育局表示，重補修可改為線上教學，老師可規劃多元評量方式檢視學生的學習成效。

教育局表示，學校寒假活動跨校性質者，暫停辦理實體活動，改採線上方式或延期辦理為原則。非屬跨校性質

如為學生照顧及托育等性質的課後照顧班、課後留園等，原則可維持辦理，但需加強防疫措施，例如，全程配戴口罩、體溫量測、酒精消毒、使用隔板一人一食、維持社交距離等。至於教學性質如課業輔導、社團活動等，以改採線上方式或延期辦理為原則。

全中教秘書長許麗吉指出，高中職是學年學分制，學生補考事宜牽涉到學分及畢業權益，如今北市宣布教學性質如課業輔導、社團活動等，以改採線上方式或延期辦理為原則，許多學校擔心學生的補考以及開辦重補修該怎麼因應。

對此，教育局表示，重補修為教學性質活動，可改為線上教學，評量方式由老師規劃，可採多元評量形式檢視學生的學習成效。

寒假 教育局 北市

延伸閱讀

新北畢旅延期！鼓勵線上辦寒輔 侯友宜：課外活動已延半年

北市防疫旅館男住客突不適 送醫搶救不治

北市高中以下寒假課輔暫停 校外教學、畢業旅行暫緩到2月底

準備放寒假囉！ 六福村寒假專屬優惠 學生票、桃竹鄉親550元暢玩

相關新聞

新北畢旅延期！鼓勵線上辦寒輔 侯友宜：課外活動已延半年

國內疫情延燒，桃園市已提前宣布放寒假，而北市也宣布21日寒假開始到2月底，原則暫停或延期辦理校外教學及畢旅；反觀新北市，...

數位人才夯！這兩個科系跟上產業浪潮

在創新科技、電子商務等數位浪潮下，各大企業無不追求數位轉型，以求創造價值和提高效率的新方法，從而重新建構客戶體驗、商業模式及營運流程

畢業不想學非所用？選系前先掌握這些熱門工作

學測倒數，考試日期不斷逼近，學生挑燈夜戰苦讀，無非是為了前進心目中的理想校系，你心中那個理想科系是什麼呢？科系的選擇寄託了學生的自我期許，無論嘗試各種活動探尋自我，或是詢問師長建議，都是為了做出最不後悔的決定。

北市暫停寒假活動 高中職憂重補修形式影響畢業權益

本土疫情持續升溫，台北市今宣布，從1月21日寒假開始到2月底，取消所有國中、國小和幼兒園的校外教學，寒假的課業輔導以及學...

吊車尾進科大 他靠海外實習經歷錄取台大研究所

自小以開汽車修理廠為目標的王意程，對學習不如對汽車感興趣，以倒數的排名進入明志科大，但為了出國實習，他不僅提升專業技能，也下苦功學英文，最終成功赴美實習。

疫情嚴峻就怕全國音樂賽停辦 台南校長：不想再看到

受疫情影響，全國學生音樂競賽團體賽已停辦2年，讓許多學生留下遺憾，今年全國賽將在下學期開學後陸續舉辦，台南市取得參賽資格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。