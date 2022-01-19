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僑外生因疫春節難返鄉 暨大率生祭祖聯歡解鄉愁

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國內不少僑外生因疫難返鄉，國立暨南國際大學辦理辦「春節祭祖聯歡活動」，盼紓解學生思鄉之情。圖／國立暨南國際大學提供
國內不少僑外生因疫難返鄉，國立暨南國際大學辦理辦「春節祭祖聯歡活動」，盼紓解學生思鄉之情。圖／國立暨南國際大學提供

國內各校陸續進入寒假，但因全球Omicron變異株疫情肆虐，不少僑外生考量防疫與就學放棄返鄉，國立暨南國際大學為此舉辦「僑生春節祭祖暨境外生聯歡活動」，校長武東星今表示，除設宴團聚也循古禮率僑生祭祖，盼紓解其思鄉之苦。

暨大指出，全校在台就讀的外國學生及僑生逾500人，過去春節寒假多會返鄉，尤其港澳、大陸及僑生多要回家祭祖，未料全球各地Omicron變異株疫況加劇，不少僑外生考量防疫隔離天數長，又恐離境後無法順利入境求學，只好放棄返鄉。

而這些來台就學的僑外生因為疫情，不少已連續2年的寒暑假沒能返鄉，為關懷他們，並紓解思鄉之苦並歡度春節，趕在農曆年前辦理「僑生春節祭祖暨境外生聯歡活動」，除了設宴摸彩，更策畫別開生面的祭祖儀式，並由校長擔任主祭官。

暨大校長武東星表示，依循古禮帶著港澳、大陸及僑生遙祭祖先，透過儀式體現「飲水思源，慎終追遠」的傳統文化，也讓外國生了解東方習俗，現場也辦桌設宴並摸彩，期望透過聯歡活動，抒解一下僑外生因疫已2年沒返鄉的思鄉之情。

此外，考量疫情，聯歡活動現場除了落實戴口罩、實聯制、噴酒精、量測體溫等防疫措施，同時宣導向僑外生重申並宣導台灣相關防疫規定，盼僑外生同學雖在疫情下無法返回僑居地，但仍然能在不受疫情侵擾的在台灣平安過個好年。

國內不少僑外生因疫難返鄉，暨南大校長武東星（右）擔任主祭官率僑生祭祖，體現不忘本、慎終追遠的傳統。圖／國立暨南國際大學提供
國內不少僑外生因疫難返鄉，暨南大校長武東星（右）擔任主祭官率僑生祭祖，體現不忘本、慎終追遠的傳統。圖／國立暨南國際大學提供

疫情 春節 寒假

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