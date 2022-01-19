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本土確診10例、境外44例 西堤案相關幼兒園一家四口也染疫

北市校外教學、畢業旅行暫緩到2月底 課輔延後或改線上

北市校外教學、畢業旅行暫緩到2月底 課輔延後或改線上

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

因應疫情變化，台北市政府宣布從1月21日到2月28日期間，取消所有國中、國小和幼兒園的校外教學，寒假的課業輔導以及學藝活動則要延後或改線上教學，除了照顧或托育性質的課後照顧班可以維持辦理。另外，各項比賽選手應必須打滿2劑疫苗，且滿14天，並於練習期間全程配戴口罩，落實防疫，吹奏類樂器無法戴口罩則需維持社交距離或用隔板。

教育局表示，北市高中以下學校課程在1月10日結束，1月20日為結業式，21日起放寒假，但北市決定，從1月21日到2月28日期間，取消所有國中、國小和幼兒園的校外教學，寒假的課業輔導、服務學習，至於學藝活動、補救教學則延後或改線上教學。除了應考量有些家長工作無法照顧孩子，照顧或托育性質的課後照顧班可以維持辦理，不過防疫要加強等級。

教育局表示，若技職選手要參加全國賽、國際競賽，技職選手、建教生、運動選手、表演藝術比賽選手等，在寒假期間訓練培育工作可以維持辦理，同樣防疫工作加強。包括老師、教練、防護員必須打滿2劑疫苗，且滿14天，學生家長需簽署同意書，並於練習期間全程配戴口罩。另外，體育活動賽事從寒假至2月底暫緩辦理，3月視疫情滾動式修正。

教育局表示，吹奏類樂器無法戴口罩，則維持社交距離或用隔板，採固定分組分流練習，除表演藝術比賽外，以20人為上限維持室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)的社交距離，盡量用口頭指導取代碰觸，避免身體接觸，場地設備也需充分清消。

社交距離 寒假 口罩

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