私校退場條例立院闖關 工會批本周若通過有爭議

教育部「私立高級中等以上學校退場條例」草案，因朝野無法達成共識私校退場後校產充公，近日在臨時會中由院長召開朝野協商有可能三讀通過，由於傳出協商擬修正私校退場後可將校產捐贈私校興學基金會，引發全教總、高教工會等教團反彈，批評大開「校產歸私」後門，使校產公共化淪為空話。

目前教育部預計將私校退場條例第21條，有關私校退場剩餘校產歸屬對象，除原規劃之中央或地方政府、私校退場基金、公立學校外，也試圖追加「私人興學基金會」為歸屬對象。

兩大教團工會認為私校的財產無法真正歸公由政府規畫與使用，且轉贈私立學校只能限定「特定對象」，極可能淪為私校校董預先勾結交換利益，再者，教育部技職司也遭質疑放水，極可能放寬第24條，開放專案輔導學校3年內仍可改制、合併、改辦。

雖然教育部表示，目前未主動爭取放寬草案第21條和第24條內容，仍建議維持最初草案內容，並尊重立法院會最後協商結果。