學校寒假輔導該不該停？鄭文燦：討論改為線上課程

桃園西堤群聚疫情持續延燒，已釀14名學生確診。桃園市長鄭文燦上午受訪表示，正和教育局、各級學校討論是否將寒輔改為線上課程。教育局表示，若擔憂疫情擴散，建議校方可評估採線上同步課程為主，實體課程為輔。

鄭文燦今天上午宣布，桃園市的國高中只要考完期末考，就可直接放寒假。不過部分學校坦言有點突然，教團也指出，市府沒宣布國高中寒輔是否要跟著停辦，讓學校承受不少壓力。

桃園市國高中的結業式原預定在20日下午舉行，部分學校期末考提早在19日結束，將提早1天放假。不過有高中校長表示，停課政策宣布得突然，該校因為周末是學測考場，原本安排學生在學期末最後一天到校打掃，現在只能請學生明天考完試後趕快清理座位，再請老師們簡單整理教室，「比較麻煩，但政府下令只能照做。」

而多數學校期末考本來就到20日，多所學校校長認為，今天政策影響不大。如武陵高中期末考在20日早上還安排一個科目考試，加上學校是學測考場，學生考完試後需要整理教室，中午前才會放學。

但放寒假後，寒輔該不該續辦令很多學校傷透腦筋。有國中校長直言，去年因為部桃群聚，寒假輔導緊急喊停，但就有家長抱怨，學校停課、大人也要上班，很擔心孩子還是會跑出去玩，風險更大。

桃園市教師會理事長張瓊方也表示，有不少學校已自行停辦寒輔，但國三生馬上就要準備大考，部分家長及國三生仍希望能夠到校衝刺成績，市府沒有統一宣布是否停辦，讓學校在第一線承受不少壓力，希望市府統一提供停課的標準。

教育局表示，國中課後輔導及寒假學藝活動，在與家長們充分溝通且獲得高度共識下，仍可辦理實體課程，但校方或家長若擔憂疫情擴散，建議校方可評估採線上同步課程為主，實體課程為輔，並落實全程戴口罩、量體溫、環境消毒等防疫措施。