快訊

直播／桃機衍伸群聚染疫人數破百？ 指揮中心下午2時說明

民進黨複製「勝利方程式」追殺…藍營大夢初醒急喊團結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學校寒假輔導該不該停？鄭文燦：討論改為線上課程

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天上午宣布，桃園市的國高中只要考完期末考，就可直接放寒假，不必等到20日的結業式。資料照／市府環保局提供
桃園市長鄭文燦今天上午宣布，桃園市的國高中只要考完期末考，就可直接放寒假，不必等到20日的結業式。資料照／市府環保局提供

桃園西堤群聚疫情持續延燒，已釀14名學生確診。桃園市長鄭文燦上午受訪表示，正和教育局、各級學校討論是否將寒輔改為線上課程。教育局表示，若擔憂疫情擴散，建議校方可評估採線上同步課程為主，實體課程為輔。

鄭文燦今天上午宣布，桃園市的國高中只要考完期末考，就可直接放寒假。不過部分學校坦言有點突然，教團也指出，市府沒宣布國高中寒輔是否要跟著停辦，讓學校承受不少壓力。

桃園市國高中的結業式原預定在20日下午舉行，部分學校期末考提早在19日結束，將提早1天放假。不過有高中校長表示，停課政策宣布得突然，該校因為周末是學測考場，原本安排學生在學期末最後一天到校打掃，現在只能請學生明天考完試後趕快清理座位，再請老師們簡單整理教室，「比較麻煩，但政府下令只能照做。」

而多數學校期末考本來就到20日，多所學校校長認為，今天政策影響不大。如武陵高中期末考在20日早上還安排一個科目考試，加上學校是學測考場，學生考完試後需要整理教室，中午前才會放學。

但放寒假後，寒輔該不該續辦令很多學校傷透腦筋。有國中校長直言，去年因為部桃群聚，寒假輔導緊急喊停，但就有家長抱怨，學校停課、大人也要上班，很擔心孩子還是會跑出去玩，風險更大。

桃園市教師會理事長張瓊方也表示，有不少學校已自行停辦寒輔，但國三生馬上就要準備大考，部分家長及國三生仍希望能夠到校衝刺成績，市府沒有統一宣布是否停辦，讓學校在第一線承受不少壓力，希望市府統一提供停課的標準。

教育局表示，國中課後輔導及寒假學藝活動，在與家長們充分溝通且獲得高度共識下，仍可辦理實體課程，但校方或家長若擔憂疫情擴散，建議校方可評估採線上同步課程為主，實體課程為輔，並落實全程戴口罩、量體溫、環境消毒等防疫措施。

桃園 寒假 期末考

延伸閱讀

桃園疫情燒接種人潮增多 鄭文燦：BNT充裕隨到隨打

又傳1家4口到西堤用餐染疫 鄭文燦：Omicron傳播力驚人

桃園確診15人本土 鄭文燦：14名與西堤群聚相關

鄭文燦：仁寶電子1員工確診 桃園平鎮廠停工7天

相關新聞

學校寒假輔導該不該停？鄭文燦：討論改為線上課程

桃園西堤群聚疫情持續延燒，已釀14名學生確診。桃園市長鄭文燦上午受訪表示，正和教育局、各級學校討論是否將寒輔改為線上課程...

教部擴大招募531外籍英語師 服務22縣市國中小

教育部今天表示，111年度將擴增引進外籍英語教學人力，預計招募531名外籍英語教學人員，至22縣市國中小服務，以營造孩子...

高市府響應中央培訓語推員 鼓勵市民族人找回母語

高雄市政府原住民事務委員會配合中央計畫培訓語推人員，4年來共培訓11名原住民族語言推廣人員；不僅幫助多名學童、社會人士找...

中央推班班有冷氣全台大趕工 有學校等不到施工超苦惱

中央推「班班有冷氣」政策，規畫今年2月完成，壓縮到各校電力改善工程施作時間，台東縣因當地找不到3家廠商可承作一度很煩惱，...

寒假宅在家？中警辦3活動邀學子放電 統統免費

寒假即將開始，台中市警局少年警察隊為讓青年學子們在寒假期間，從事正當休閒活動，增強免疫力，避免因宅在家裡上網而接觸到毒品...

密閉教室吹冷氣CO2無法排散 學者憂影響學童注意力

行政院核定教育部「班班有冷氣」政策，全台3400所學校共需18萬台冷氣，要求今年2月完成裝設，行政院長蘇貞昌當時宣示，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。